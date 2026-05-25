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अफवाह की राजनीति छोड़ जवाबदेही निभाएं, सम्राट के मंत्री संतोष ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मंत्री संतोष सुमन ने नेता प्रतिपक्ष को अफवाह और भ्रम की राजनीति छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल अफवाहों, भ्रम और अनर्गल आरोपों के सहारे नहीं चल सकती।

अफवाह की राजनीति छोड़ जवाबदेही निभाएं, सम्राट के मंत्री संतोष ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (से) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को अफवाह और भ्रम की राजनीति छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल अफवाहों, भ्रम और अनर्गल आरोपों के सहारे नहीं चल सकती। विपक्ष को रचनात्मक भूमिका में होना चाहिए। संतोष सुमन केंद्रीय मंत्री जीतद

संतोष सुमन ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी की होती है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जनहित के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉ सुमन ने कहा कि विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं बल्कि जनता के हित में रचनात्मक सुझाव देना भी होता है। विपक्ष के नेता के नाते उनपर जनता के हितों की जिम्मेदारी है। जो नीतियां जनहित से जुड़ी हैं उनपर सरकार का सहयोग करना चाहिए और जहां जरूरत पड़े उन्हें विरोध भी करना चाहिए। लेकिन, तेजस्वी यादव केवल विरोध करने में विश्वास करते हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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