जेडीयू MLC कैंडिडेट नीरज से मिलने अस्पताल पहुंचे सम्राट चौधरी, चुनाव में बिगड़ गई तबीयत
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल पहुंचे। यहां भर्ती पटना स्नातक सीट से जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार का हाल जाना। चुनाव के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को जयप्रभा मेदांता अस्पताल पहुंचकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एमएलसी प्रत्याशी नीरज कुमार से मुलाकात की। सीएम ने नीरज से उनका कुशलक्षेम जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय चौधरी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। पटना स्नातक सीट से चुनाव लड़ रहे नीरज की सोमवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम दुर्गा पूजा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान नीरज कुमार को सीने में दर्द और तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें तुरंत पटना लाया गया, जहां उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया।
नीरज को क्या हुआ?
59 वर्षीय नीरज कुमार को पहले से हृदय संबंधी समस्या है। उनकी हालत को स्थिर बताया जा रहा है और चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। नीरज कुमार पटना स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के एमएलसी हैं और इस चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं। एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, 23 अक्टूबर को मतदान होगा।
अनंत सिंह बोले- नाटक कर रहे नीरज कुमार
एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की अदावत प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। नीरज की तबीयत खराब होने पर अनंत सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार कोई बीमार नहीं हुए हैं और वे नाटक कर रहे हैं।
दरअसल, जेडीयू विधायक अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इससे पार्टी और गठबंधन में असहज स्थिति बनी हुई है। अनंत ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे अनुज सिंह को समर्थन दिया है। वह उनके लिए जोर-शोर से प्रचार भी कर रहे हैं।
नीरज और अनंत में सुलह की कोशिश नाकाम
जेडीयू ने अनंत सिंह और नीरज के बीच सुलह के प्रयास किए लेकिन नाकाम रहे। फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अनंत सिंह को मनाने का जिम्मा दिया गया, लेकिन जेडीयू विधायक अड़े रहे। अनंत का कहना है कि वह जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मगर नीरज ने विधानसभा चुनाव में उनका विरोध किया था, इसलिए एमएलसी चुनाव में अब वह उनके खिलाफ हैं।
दूसरी ओर, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत जेडीयू के तमाम वरीय नेता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के लिए प्रचार कर वोट मांग रहे हैं। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान के बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।