बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह से मिले सम्राट चौधरी, तावड़े से भी मीटिंग

संक्षेप: बिहार के नए गृह मंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के साथ भी बैठक की।

बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली प्रवास पर हैं। उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और राज्य में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद सम्राट का यह पहला दिल्ली दौरा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में पहली बार गृह विभाग भाजपा को मिला है और सम्राट को इसकी कमान सौंपी गई है।

सम्राट चौधरी बुधवार को पटना से दिल्ली पहुंचे। शाम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत बिहार चुनाव में लगे अन्य राज्यों के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान नड्डा के आवास पर रात्रि भोज भी हुआ।

सम्राट का अगले दिन शीर्ष नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। गुरुवार को वे अमित शाह के आवास पर पहुंचे और उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। इसके अलावा बिहार के भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े से भी उनकी अलग से मीटिंग हुई।

शाह ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से आज दिल्ली में भेंट हुई है। बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाई है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ‘विकसित बिहार’ के निर्माण में और शक्ति से कार्य करेगी।