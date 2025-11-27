Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSamrat Choudhary meets Amit Shah Vinod Tawde in Delhi after becoming Bihar Home Minister
बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह से मिले सम्राट चौधरी, तावड़े से भी मीटिंग

बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह से मिले सम्राट चौधरी, तावड़े से भी मीटिंग

संक्षेप:

बिहार के नए गृह मंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के साथ भी बैठक की।

Thu, 27 Nov 2025 05:21 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली प्रवास पर हैं। उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और राज्य में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद सम्राट का यह पहला दिल्ली दौरा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में पहली बार गृह विभाग भाजपा को मिला है और सम्राट को इसकी कमान सौंपी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सम्राट चौधरी बुधवार को पटना से दिल्ली पहुंचे। शाम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत बिहार चुनाव में लगे अन्य राज्यों के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान नड्डा के आवास पर रात्रि भोज भी हुआ।

सम्राट का अगले दिन शीर्ष नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। गुरुवार को वे अमित शाह के आवास पर पहुंचे और उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। इसके अलावा बिहार के भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े से भी उनकी अलग से मीटिंग हुई।

ये भी पढ़ें:और 'बड़ा आदमी' बनेंगे सम्राट, बिहार बीजेपी के भविष्य की तैयारी हैं नए गृहमंत्री?

शाह ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से आज दिल्ली में भेंट हुई है। बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाई है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ‘विकसित बिहार’ के निर्माण में और शक्ति से कार्य करेगी।

वहीं, सम्राट चौधरी ने अमित शाह और विनोद तावड़े के साथ मीटिंग को शिष्टाचार मुलाकात बताया। उन्होंने भी इसके फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Samrat Choudhary Amit Shah Vinod Tawde अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।