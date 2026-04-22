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नितिन-सम्राट की बैठक में तावड़े दिखे, बहुमत के बाद विस्तार; कैबिनेट में BJP से कौन-कौन मंत्री?

Apr 22, 2026 09:31 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Samrat Choudhary Cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी साफ संकेत है कि कैबिनेट विस्तार में भाजपा के मंत्रियों पर पार्टी में चर्चा शुरू है।

नितिन-सम्राट की बैठक में तावड़े दिखे, बहुमत के बाद विस्तार; कैबिनेट में BJP से कौन-कौन मंत्री?

Samrat Choudhary Cabinet: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सप्ताह भर पुरानी एनडीए सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार अटकलों के दौर से गुजर रहा है। सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से पटना लौट आए हैं। पटना लौटते ही वो जेडीयू अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिलने गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सम्राट ने भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेताओं से मुलाकात की। नितिन से मुलाकात के दौरान सम्राट के साथ बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावडे़ की मौजूदगी रही, जो संकेत है कि कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनने वाले भाजपा नेताओं पर चर्चा शुरू हो चुकी है। नीतीश सरकार में भाजपा के दो डिप्टी सीएम समेत 14 मंत्री थे, जबकि जदयू के सीएम समेत 9 मंत्री थे। लोजपा-आर के 2 और हम व रालोमो के 1-1 मंत्री थे।

फिलहाल सीएम और दो डिप्टी सीएम से चल रही सरकार की जिम्मेदारियां भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के नेताओं के हाथों में कैबिनेट विस्तार से जाएंगी। लोजपा, हम और रालोमो के मंत्रियों की संख्या और चेहरे में बदलाव की गुंजाइश कम है। जो नए मंत्री आ सकते हैं, वो भाजपा और जदयू की लिस्ट में दिखेंगे। नए नेताओं को जगह मिलने पर नीतीश सरकार में मंत्री रहे एकाध पुराने चेहरों की विदाई हो जाएगी। नीतीश ने जदयू से विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को पहले ही दिन डिप्टी सीएम बनवा दिया था। श्रवण कुमार भी विधायक दल के नेता भी बना दिए गए हैं।

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सीएम सम्राट 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। इसके बाद मई महीने की शुरुआत में बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के फौरन बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ अटकलें है, लेकिन संभावना है कि चुनाव नतीजों के बाद ही यह हो पाएगा। अभी बिहार से भाजपा के बहुत सारे विधायक और नेता बंगाल में पार्टी के प्रचार में जुटे हैं। पार्टी नेतृत्व का पूरा फोकस इस समय चुनाव पर है।

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कैबिनेट विस्तार के मद्देनजर सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लेकर हो रही है। पिछली विधानसभा के शुरुआती दौर में स्पीकर रहे विजय की नीतीश और सम्राट से सदन के अंदर बहस की बात हो रही है। राजस्व मंत्री के तौर पर विजय के तेवर और काम की गिनती हो रही है। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि विजय कैबिनेट में वापसी करते हैं या नहीं। वापसी होती है तो मंत्रालय पुराना रहता है या उससे ऊपर या कमतर। याद दिला दें कि सम्राट को नेता चुनने का प्रस्ताव विजय ने ही रखा था और मीडिया से कहा था कि पार्टी के कमांडर के आदेश से गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा।

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सीएम पद से नीतीश के इस्तीफे के समय सरकार में भाजपा के मंत्रियों में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, सुरेंद्र मेहता, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र रौशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद चंद्रवंशी का नाम था। सरकार गठन के समय बने 14 मंत्रियों में एक नितिन नवीन ने भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद छोड़ दिया था।

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नई सरकार में कुशवाहा सीएम, यादव और भूमिहार डिप्टी सीएम बन जाने से इन तीन जातियों के पुराने मंत्री तनाव में हैं। राजपूत जाति से पिछली सरकार में 4 मंत्री थे, जिनकी संख्या के बढ़ने-घटने पर भी सबकी नजर होगी। कैबिनेट में नीतीश मिश्रा, नीरज सिंह बबलू, जीवेश मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं की वापसी पर भी अटकलबाजी चल रही है। भाजपा जिस तरह सभी वर्ग, जाति और क्षेत्र को साधने की कोशिश करती है, उसमें किसे दोबारा कुर्सी मिलेगी और कौन पूर्व मंत्री ही रह जाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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