बीजेपी-जेडीयू में विवाद के बीच नीतीश से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी, MLC चुनाव से रिश्ते में तनाव

बीजेपी-जेडीयू के रिश्तों में खटास की चर्चा इसलिए होने लगी हैं क्योंकि हाल ही में एमएलसी चुनाव के आए नतीजों के बाद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी रहे आनंद पुष्कर ने चुनाव के दौरान बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए थे।

हालांकि, इस मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं पीएम मोदी की तरफ से नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए आया था। हमलोगों ने गाद नीति का निर्माण किया है। नीतीश कुमार ने बार-बार इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। हमने उनको बधाई भी दिया कि आपने जो काम किया था, आपके जो सपने थे उनको पूरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय पथ परिवहन मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है। इससे बिहार में बाढ़ की जो स्थिति थी उसका बहुत बड़ा लाभ हमलोगों को मिलेगा। जिससे कि गाद निकालने का काम पथ परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। कई चीजों में नीतीश कुमार ने व्यवस्था दी है और सुशासन दिया है। संगठित अपराध से बिहार को मुक्त किया है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार के सुशासन को हमलोग आगे बढ़ा रहे हैं।

बीजेपी-जेडीयू के रिश्तों में तनाव क्यों.. बीजेपी-जेडीयू के रिश्तों में खटास की चर्चा इसलिए होने लगी हैं क्योंकि हाल ही में एमएलसी चुनाव के आए नतीजों के बाद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी रहे आनंद पुष्कर ने चुनाव के दौरान बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। आनंद पुष्कर ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि सहयोगी दल ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ छल हुआ है। आनंद पुष्कर ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर भी सवाल उठाए थे।

इनके अलावा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार रहे अभिषेक झा भी नतीजों से नाराज थे और उन्होंने सहयोगी दल पर सवाल उठाए थे। अभिषेक झा ने तो अपनी नाराजगी जताने के लिए संवाददाता सम्मेलन करने तक का ऐलान कर दिया था। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे टाल दिया था। बता दें कि एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद सारण शिक्षक सीट से जीते निर्दलीय राहुल राज और तिरहुत स्नातक से जीते बंशीधर ब्रजवासी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था।