जब नेता प्रतिपक्ष शपथ समारोह में पहुंचे तो उनके बैठने के लिए निर्धारित जगह पर कुर्सी नहीं थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के अंदर आते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी तत्परता दिखाई।

बिहार में 8 नव निर्वाचित विधान पार्षदों को विधान परिषद के उपसभापति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह के दौरान उस वक्त एक बेहद ही अलग तस्वीर नजर आई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने एक मंत्री को कुर्सी से उठवा दिया। इस खास मौके पर इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। दरअसल विधान पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बगल में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव बैठे थे। बिजेंद्र यादव के ठीक बगल में बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बैठे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस समारोह में पहुंचे तो अचानक तस्वीर ही बदल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सम्राट चौधरी ने प्रोटोकॉल को देखते हुए मंत्री रामकृपाल यादव को अपनी सीट से उठवाया।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस शपथ समारोह में सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम और विधान परिषद के सभापति अन्य सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। जब नेता प्रतिपक्ष शपथ समारोह में पहुंचे तो उनके बैठने के लिए निर्धारित जगह पर कुर्सी नहीं थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के अंदर आते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी तत्परता दिखाई। प्रोटोकॉल औऱ नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए सम्राट चौधरी ने रामकृपाल यादव को उनकी कुर्सी से उठवा दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव अपनी निर्धारित सीट पर वहां बैठे।

सीएम सम्राट चौधरी द्वारा मंत्री रामकृपाल यादव से कुर्सी से उठने का आग्रह करना और नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का ख्याल रखना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव भले ही राजीतिक रूप से एक-दूसरे के विरोधी हो लेकिन इस सियासी शिष्टाचार की चर्चा सभी कर रहे हैं।