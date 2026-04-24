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Samrat Choudhary Floor Test LIVE: सरकार पर संकट नहीं है, सम्राट चौधरी औपचारिकता के लिए बहुमत साबित करेंगे

Samrat Choudhary Floor Test LIVE: बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज विधानसभा में एनडीए सरकार का बहुमत साबित करेंगे। सदन में सरकार को 201 विधायकों के समर्थन से दो तिहाई से ऊपर की मैजारिटी है।

Samrat Choudhary Floor Test LIVE: सरकार पर संकट नहीं है, सम्राट चौधरी औपचारिकता के लिए बहुमत साबित करेंगे

Samrat Choudhary Vijay Choudhary Bijendra Yadav

Ritesh Verma| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 24 Apr 2026 09:30 AM IST
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Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: बिहार विधानसभा में नौ दिन पुरानी एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वासमत प्रस्ताव पेश करेंगे और सदन में सरकार का बहुमत साबित करेंगे। सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन नई सरकार बनाने के बाद तय नियमों के मुताबिक औपचारिकता पूरी करने के लिए सम्राट को बहुमत साबित करना है। राज्य में भाजपा के पहले सीएम सम्राट के पास भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के 201 विधायकों का समर्थन है, जो 243 सदस्यों की असेंबली में दो तिहाई बहुमत से भी ऊपर का नंबर है। सदन में 242 विधायक ही हैं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष में गिनने को तो 41 विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान चार विधायकों के गच्चा देने से राजद कैंडिडेट हार गया था। चर्चा है कि सम्राट के विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन से पहले विपक्ष सदन की कार्यवाही का बॉयकॉट कर सकता है। इससे टूट-फूट का खतरा अगले महीने होने वाले विधान परिषद चुनाव तक टल जाएगा।

24 Apr 2026, 09:16:01 AM IST

Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: इतने दिन के सहयोग के बदले नीतीश ने भाजपा का सीएम बनाया- विजय

Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: सम्राट चौधरी सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले डिप्टी सीएम और जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जेडीयू अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इतने दिनों के सहयोग के बदले भाजपा को सरकार का नेतृत्व देने का फैसला लिया था, इसलिए भाजपा का मुख्यमंत्री बना है।

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24 Apr 2026, 09:14:38 AM IST

Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: सम्राट चौधरी सरकार के पास 201 विधायकों का समर्थन

Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: सम्राट चौधरी सरकार को भाजपा के 88, जदयू के 85, लोजपा-आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 कुल 201 विधायकों का समर्थन हासिल है। 243 सदस्यों की विधानसभा में यह दो तिहाई से भी बड़ा बहुमत है। पहले सरकार के पास 202 विधायक थे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। सदन में विधायकों की मौजूदा संख्या 242 है।

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