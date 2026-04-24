Samrat Choudhary Floor Test LIVE: सरकार पर संकट नहीं है, सम्राट चौधरी औपचारिकता के लिए बहुमत साबित करेंगे

24 Apr 2026, 09:16:01 AM IST
Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: इतने दिन के सहयोग के बदले नीतीश ने भाजपा का सीएम बनाया- विजय
Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: सम्राट चौधरी सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले डिप्टी सीएम और जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जेडीयू अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इतने दिनों के सहयोग के बदले भाजपा को सरकार का नेतृत्व देने का फैसला लिया था, इसलिए भाजपा का मुख्यमंत्री बना है।
24 Apr 2026, 09:14:38 AM IST
Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: सम्राट चौधरी सरकार के पास 201 विधायकों का समर्थन
Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: सम्राट चौधरी सरकार को भाजपा के 88, जदयू के 85, लोजपा-आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 कुल 201 विधायकों का समर्थन हासिल है। 243 सदस्यों की विधानसभा में यह दो तिहाई से भी बड़ा बहुमत है। पहले सरकार के पास 202 विधायक थे, लेकिन भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। सदन में विधायकों की मौजूदा संख्या 242 है।