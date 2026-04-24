Samrat Choudhary Floor Test LIVE: सरकार पर संकट नहीं है, सम्राट चौधरी औपचारिकता के लिए बहुमत साबित करेंगे

Samrat Choudhary Govt Majority Floor Test LIVE: बिहार विधानसभा में नौ दिन पुरानी एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वासमत प्रस्ताव पेश करेंगे और सदन में सरकार का बहुमत साबित करेंगे। सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन नई सरकार बनाने के बाद तय नियमों के मुताबिक औपचारिकता पूरी करने के लिए सम्राट को बहुमत साबित करना है। राज्य में भाजपा के पहले सीएम सम्राट के पास भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के 201 विधायकों का समर्थन है, जो 243 सदस्यों की असेंबली में दो तिहाई बहुमत से भी ऊपर का नंबर है। सदन में 242 विधायक ही हैं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष में गिनने को तो 41 विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान चार विधायकों के गच्चा देने से राजद कैंडिडेट हार गया था। चर्चा है कि सम्राट के विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन से पहले विपक्ष सदन की कार्यवाही का बॉयकॉट कर सकता है। इससे टूट-फूट का खतरा अगले महीने होने वाले विधान परिषद चुनाव तक टल जाएगा।