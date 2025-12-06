पुलिस की मनमानी और थाने का चक्कर खत्म; सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल

संक्षेप: पोर्टल से पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे पुलिस की लापरवाही पर लगाम लगेगी। आने वाले समय में इस पोर्टल से अन्य नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।

गृहमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ऐक्शन में हैं। रोमियो की हजामत के लिए अभया ब्रिगेड के गठन के बाद उन्होंने सिटीजन सर्विस पोर्टल की सुविधा दी है। शनिवार को सम्राट चौधरी ने इस पोर्टल को अपने हाथों से लॉंच किया। इस पोर्टल के ऑपरेशनल हो जाने के बाद थाने के बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मुंशी जी किसी मनमानी नहीं चलेगी। केस दर्ज होने के बाद अनुसंधान और अन्य सभी अपडेट व जानकारी बिहार पुलिस की पोर्टल से ऑनलाइन ली जा सकेंगी। इस पोर्टल के लॉन्च होने से पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे पुलिस की लापरवाही पर लगाम लगेगी। आने वाले समय में इस पोर्टल से अन्य नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि नागरिक बिना थाने गए ही सभी पुलिस सेवाओं का लाभ ले सकें।

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नए पोर्टल के माध्यम से अब पुलिस की सेवाओं और सुविधाओ के लिए थाने पर निर्भरता कम हो जाएगी। बिहार के लोग कई प्रकार की सेवाएं बगैर ऑफिस गए ही प्राप्त कर सकेंगे। अबतक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने पर जाना पड़ता था। ई-शिकायत दर्ज करना, दस्तावेज या सामान खोने की रिपोर्ट देना जैसी सुविधाएं भी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कोई शिकायत पोर्टल पर दर्ज होगी, तुरंत उसे पीड़ित से जुड़े संबंधित थाना को भेज दी जाएगीष थाने स्तर पर प्रारंभिक जांच के बाद यदि मामला सही पाया गया तो एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। इससे शिकायतों की सत्यता की जानकारी भी मिलेगी।