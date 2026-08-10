तिरंगा थामकर पटना की सड़क पर उतरे सम्राट चौधरी; मंत्रियों के साथ डेढ़ किलोमीटर पैदल चले

सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता, लोकतंत्र और स्वाभिमान की पहचान है।

Samrat Choudhay in Tiranga Yatra: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता, लोकतंत्र और स्वाभिमान की पहचान है। इसकी गरिमा एवं सम्मान की रक्षा करना युवा पीढ़ी का दायित्व है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी मिलकर भारत को आगे बढ़ाने तथा राष्ट्र की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सोमवार को जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकली।

इसके पहले मुख्यमंत्री ने ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ का गांधी मैदान से दीप प्रज्ज्वलित कर एवं तिरंगा झंडा लहराकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल भी हुए। यात्रा में ‘भारत माता की जयघोष’, राष्ट्रभक्ति की धुन एवं ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

17 अगस्त तक चलेगी यात्रा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्व सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में प्रारंभ तिरंगा यात्रा 17 अगस्त तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा 'सेल्फी विद तिरंगा' प्वाइंट के समक्ष तस्वीर भी खिंचवाई।

21 लाख तिरंगा का वितरण कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 21 लाख तिरंगे का वितरण राज्यभर में किया गया है। पंचायती राज एवं नगर विकास एवं आवास विभाग का इस अभियान में योगदान है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों की भागीदारी का अभियान है।