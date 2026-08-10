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तिरंगा थामकर पटना की सड़क पर उतरे सम्राट चौधरी; मंत्रियों के साथ डेढ़ किलोमीटर पैदल चले

By Sudhir Kumar
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सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता, लोकतंत्र और स्वाभिमान की पहचान है।

तिरंगा यात्रा में सम्राट चौधरी
तिरंगा यात्रा में सम्राट चौधरी

Samrat Choudhay in Tiranga Yatra: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता, लोकतंत्र और स्वाभिमान की पहचान है। इसकी गरिमा एवं सम्मान की रक्षा करना युवा पीढ़ी का दायित्व है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी मिलकर भारत को आगे बढ़ाने तथा राष्ट्र की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सोमवार को जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकली।

इसके पहले मुख्यमंत्री ने ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ का गांधी मैदान से दीप प्रज्ज्वलित कर एवं तिरंगा झंडा लहराकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल भी हुए। यात्रा में ‘भारत माता की जयघोष’, राष्ट्रभक्ति की धुन एवं ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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17 अगस्त तक चलेगी यात्रा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्व सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में प्रारंभ तिरंगा यात्रा 17 अगस्त तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा 'सेल्फी विद तिरंगा' प्वाइंट के समक्ष तस्वीर भी खिंचवाई।

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21 लाख तिरंगा का वितरण

कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 21 लाख तिरंगे का वितरण राज्यभर में किया गया है। पंचायती राज एवं नगर विकास एवं आवास विभाग का इस अभियान में योगदान है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों की भागीदारी का अभियान है।

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सभी जिलों में आयोजन

‘हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत राज्य के सभी जिलों में तिरंगा यात्रा की योजना है। कुछ जिलों में इसका आयोजन किया जा चुका है। जिलों में लोगों के बीच तिरंगा झंडा का वितरण भी किया जा रहा है। 15 अगस्त को राज्य के सभी घरों पर तिरंगा झंडा लहराने की तैयारी की गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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