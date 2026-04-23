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सम्राट चौधरी का जनता दरबार आज, आठ दिन की सरकार में दूसरी बार लोगों की शिकायत सुनेंगे

Apr 23, 2026 09:33 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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इस जनता दरबार में भी दूर-दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। बता दें कि जनता की समस्याओं को खत्म करने तथा उनसे सीधे जुड़ने के लिए लगने वाली जनता दरबार की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी।

सम्राट चौधरी का जनता दरबार आज, आठ दिन की सरकार में दूसरी बार लोगों की शिकायत सुनेंगे

Samrat Choudhary Janta Darbar: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ ऐक्शन में हैं। बुधवार को अहम कैबिनेट मीटिंग के बाद आज यानी गुरुवार को सीएम सम्राट चौधरी का जनता दरबार लगेगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में जनता दरबार का आयोजन होगा। सम्राट चौधरी के जनता दरबार में पूरे बिहार से लोग अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे। सीएम इन समस्याओं को सुनने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश भी देंगे। हालांकि, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह दूसरा जनता दरबार होगा। इससे पहले सीएम बनने के महज 2 दिन बाद ही सम्राट चौधरी ने जनता दरबार लगाया था। 8 दिन की सरकार में सम्राट चौधरी दूसरी बार जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को जानेंगे।

इस जनता दरबार में भी दूर-दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। बता दें कि जनता की समस्याओं को खत्म करने तथा उनसे सीधे जुड़ने के लिए लगने वाली जनता दरबार की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। सम्राट चौधरी भी पूर्व सीएम की तरह ही जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। सम्राट चौधरी ने अपने पहले जनता दरबार में बिहारवासियों की फरियाद सुनी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आवेदन लेकर पटना पहुंचे थे।

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सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी

बता दें कि इससे पहले सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में बुधवार को कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमे राजधानी पटना समेत 11 प्रमुख शहरों के पास के इलाके में राज्य सरकार सैटेलाइट टॉउनशिप विकसित करने की योजना शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक करीब एक घंटे तक चली, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने पत्रकारों को बताया था कि इन सभी टॉउनशिप के अपने अलग-अलग नाम होंगे।

इससे संबंधित अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से जारी होने के साथ ही संबंधित शहरों के आसपास चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण एवं भूमि के विकास या भवनों के निर्माण पर रोक लग जाएगी। यह अधिसूचना विभाग के स्तर से जल्द जारी होने की संभावना है। यह रोक 2027 तक रहेगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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