एमएलसी शपथ में कुर्सी का खेल, प्रशांत किशोर को दी गई तेजस्वी की सीट, उनके लिए मंत्री की जगह बदली
कार्यक्रम के दौरान कुछ पलों बाद जनसुराज नेता और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। लेकिन तेजस्वी यादव को नीचे बैठा देख प्रशांत किशोर कुछ वक्त के लिए विधान परिषद सभागार के दरवाजे पर भी ठिठक गए।
बिहार विधान परिषद सभागार में सोमवार को 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने जब एमएलसी पद शपथ ली थी। विधान परिषद के उपसभापति ने सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई थी। इस MLC शपथ ग्रहण समारोह में कुर्सी का भी खेल हुआ। दरअसल जिस वक्त शपथ समारोह चल रहा था उस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके बगल में डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बैठे थे। इस शपथ समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंच के नीचे लगी एक कुर्सी पर बैठे थे।
कार्यक्रम के दौरान कुछ पलों बाद जनसुराज नेता और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। लेकिन तेजस्वी यादव को नीचे बैठा देख प्रशांत किशोर कुछ वक्त के लिए विधान परिषद सभागार के दरवाजे पर भी ठिठक गए। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत तत्परता दिखाई। उन्होंने नेता विपक्ष पद की गरिमा और प्रोटोकॉल दोनों का ही ख्याल रखा। सीएम ने मंत्री रामकृपाल यादव को उनकी कुर्सी से उठवाया और फिर तेजस्वी यादव को मंच पर लगी कुर्सी पर बैठवाया।
दरवाजे पर खड़े प्रशांत किशोर जब तेजस्वी यादव को देख वहीं खड़े रहे तब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रामकृपाल यादव को कुर्सी छोड़ने का संदेश भिजवा दिया था। रामकृपाल यादव जब मंच पर लगी कुर्सी छोड़कर बढ़े तब इतनी देर में वहां मौजूद एक सुरक्षाकर्मी ने तेजस्वी यादव से मंच पर आने का आग्रह किया। तेजस्वी यादव इसके बाद वहां से उठकर मंच पर आए।
इस बीच प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की कुर्सी की तरफ बढ़े। एक सुरक्षा कर्मी ने कुर्सी पर लगा कागज का स्टीकर हटाया और फिर प्रशांत किशोर सभी का अभिवादन करते हुए उसी कुर्सी पर बैठे पर जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे थे। कुल मिलाकर एमएलसी शपथ समारोह में तेजस्वी यादव की सीट प्रशांत किशोर को दी गई औऱ तेजस्वी के लिए मंत्री की सीट खाली करवाई गई थी।