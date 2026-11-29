किसी के दबाव में नहीं आएं, जनता से सम्मान से बात करें; अफसरों को सम्राट चौधरी के निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के अधिकारियों से किसी के दबाव में आकर काम नहीं करने और आम जनता के साथ सम्मान से संवाद करने का निर्देश दिया है। सीएम ने रविवार को डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त समेत वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा सम्मेलन में अफसरों को कई निर्देश दिए।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएं और पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ वित्तीय अनुशासन रखते हुए अपना काम करें। सीएम ने प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को नियमित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया। उनसे निचले स्तर तक जाकर बैठकें करने और सूचना तंत्र को मजबूत बनाने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने अफसरों को आम जनता से सम्मान से बात कर उनके साथ संवाद का इको-सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए।
सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना स्थित सीएम सचिवालय में दो दिवसीय प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था समीक्षा सम्मेलन के दूसरे दिन वरीय पदाधिकारियों, प्रमंलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराईं और प्रदेश को व्यवस्थित कर विकास का एक आधार दिया। हम लोगों को इस पर तेज गति से कार्य करते हुए बिहार को समृद्ध बनाना है।
सम्राट ने कहा कि समीक्षा सम्मेलन में विभिन्न विभागों के साथ कई योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभागों ने बिहार को तेज गति से आगे बढ़ाने तथा राज्य को समृद्ध बनाने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है। इसके लिए नीतियों के क्रियान्वयन की गति को और तेज करना है।
जनता से संवाद का इको-सिस्टम बनाएं अफसर- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ आम जनता के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए उनके साथ संवाद का एक सशक्त इको-सिस्टम तैयार करें, ताकि शासन और जनता के बीच विश्वास और अधिक मजबूत हो।
थानों-प्रखंड कार्यालयों में सीसीटीवी लगेंगे
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सभी थानों, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उनकी पूर्ण निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा विभिन्न शिविरों तथा पंचायत विकास दिवस के आयोजनों में सक्रिय रूप से शामिल होने और प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा जिला स्तरीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विकास योजनाओं को गति देकर समय पर पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया।
6 महीने में भूमि विवाद का निपटारा होगा
सम्राट चौधरी ने सहयोग कार्यक्रम में प्राप्त 10 लाख से अधिक आवेदनों में से 98.44 फीसदी के निष्पादन पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारियों को जिला स्तर के मामलों की खुद निगरानी करने को कहा। साथ ही, परिमार्जन और भूमि विवाद के आवेदनों को 6 महीने के भीतर शत-प्रतिशत निष्पादित करने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।