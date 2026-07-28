श्रावणी मेले का सम्राट चौधरी करेंगे आगाज, कांवरियों के लिए सड़क पर मैट; जरुरी फोन नंबर भी नोट कर लें

श्रावणी मेले का आगाज आज से होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन भागलपुर जिले में करेंगे। श्रावणी मेले में पहली बार कांवरिया, जीविका दीदी की रसोई के भोजन का आनंद ले सकेंगे। कांवरियों की थाली में बिना लहसुन-प्याज और सेंधा नमक से बना ताजा भोजन परोसा जाएगा।

आज से श्रावणी मेले का आगाज हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेला का उद्घाटन करेंगे। इस बार कावरियों के रास्ते में मैट बिछाया जाएगा ताकि धूप में नंगे पांव चलने पर उन्हें परेशानी कम हो। प्रशासन की तरफ से जरूरी फोन नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत संपर्क साधाा जा सके। श्रावणी मेले का उद्घाटन दोपहर 3.42 बजे होगा। समारोह में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। सीएम मुंगेर से सड़क मार्ग से सुल्तानगंज पहुंचेंगे। हालांकि कृष्णानंद स्टेडियम मैदान में दो हेलीपैड भी बनाये गये हैं। उद्घाटन में प्रभारी जिला मंत्री नीतीश मिश्रा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, कला संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पथ निर्माण मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जनसंपर्क मंत्री आदि भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के साथ ही पूरे एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेला में कांवरियों की सभी सुविधाएं बहाल हो जाएंगी।

उद्घाटन से पहले पूरा कांवरिया मार्ग और अजगैबीनगरी सुल्तानगंज सज धजकर तैयार हो गया। इस बार भागलपुर जिला की सीमा में कई नई सुविधाएं दिखेंगी। सुल्तानगंज से देवघर तक करीब 106 किमी की पैदल कांवर यात्रा में कांवरिया इस बार कमरांय के पास आकर्षक शिव सुरंग से गुजरेंगे। सुल्तानगंज के बाद पहले बड़े पड़ाव धांधी बेलारी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ इस बार ड्रोन शो भी आकर्षण का केन्द्र होगा।

भागलपुर क्षेत्र में तीन जगहों पर जीविका दीदी की रसोई रहेगी जहां निर्धारित दर पर सात्विक भोजन मिलेगा। ठहरने के लिए टेंटे सिटी व रैन बसेरा के अलावा इस बार स्विस कॉटेज की भी सुविधा होगी। अजगैबीनाथधाम में भी जलार्पण के लिए अरघा की सुविधा होगी। मेला क्षेत्र को 13 सेक्टरों में बांटा गया है। 300 दंडाधिकारियों की तैनाती पूरे एक माह तक कांवरिया पथ पर की गई है।

वैसे तो श्रावणी मेला की आधिकारिक शुरुआत 30 जुलाई से होगी। हालांकि कई ऐसे श्रद्धालु भी हैं, जो पहले दिन ही बाबाधाम (देवघर) जाकर जलार्पण करते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं ने सोमवार को ही जल उठाकर कांवर यात्रा आरंभ कर दिया। कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर कांवर स्टैंड, शौचालय, यूरिनल, स्नानागार आदि की व्यवस्था की गई है। यूं तो कांवरियों को कुल 96 किलोमीटर का सफर पैदल पूरा करना होता है। लेकिन इसमें मात्र 2.60 किमी का क्षेत्र सड़क का होता है।

जिस पर तपिश में कांवरियों के पांव में छाले पड़ जाते हैं। चूंकि यह पक्की सड़क गंगा घाट से रेलवे पुल के पार एके गोपालन कॉलेज तक अलकतरा या पीसीसी से बनी है। जिस पर चलने में कांवरियों के पैर शुरुआत में ही फूलने लगते हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने इस बार भी सड़कों पर व्हाइट पेंटिंग और मैट की सुविधा प्रदान की है। मैट पर हमेशा पानी का छिड़काव होने से पैर को राहत मिलती है। व्हाइट पेंट होने से इस पर गर्मी का असर कम होता है। रबर पेंट होने से पैर में जलन कम होती है।

मेला के प्रभारी पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि पहली सोमवारी पर जलार्पण के लिए लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। इसके लिए 13 सेक्टर में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। पहली सोमवारी को जलार्पण वाले पैदल यात्रा के कांवरिया शुक्रवार रात से जुटने लगेंगे। जबकि डाकबम वाले शनिवार मध्य रात या रविवार सुबह से ही जुटने लगेंगे। डाक बम वाले कांवरियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चार काउंटर पर पर्ची कटाने की सुविधा दी गई है।

आज सोना मोहपात्रा का सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला प्रभारी ने बताया कि उद्घाटन समारोह की शाम यानी मंगलवार की शाम नमामि गंगे घाट पर वॉलीवुड की पार्श्व गायिका सोना मोहपात्रा का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वहीं पहली सोमवारी यानी 03 अगस्त की शाम लोक गायिका मालिनी अवस्थी के मधुर गीत-भजन पर कांवरिया झूमने को मजबूर होंगे। कांवरिया पथ पर करीब 300 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। जो कांवरियों की मदद करेंगे, उन्हें सलाह देंगे और तबीयत बिगड़ने आदि की जानकारी कंट्रोल रूम को देंगे।

गाड़ियां कहां पार्क होंगी बांका और मुंगेर (असरगंज) की तरफ से आने वाली छोटी गाड़ियां बाईपास एनएच 80 निर्माणधीन फोरलेन पर (बाबा चौक) के पास, बांका एवं अकबरनगर की ओर से आ रही गाड़ियां प्रखंड कार्यालय (सुल्तानगंज) में, कृष्णगढ़ चौक विद्यालय के पास पटना और मुंगेर की तरफ से (घोरघट की तरफ से आने वाली गाड़ियां), मसदी बगीचा पार्किंग एवं पंचायत सरकार भवन (पार्किंग स्थल) में पटना और मुंगेर की तरफ से आ रही गाड़ियां रुकेंगी। बांका-तारापुर-असरगंज की तरफ से आ रही गाड़ियां कमरगंज दुर्गा स्थान (पार्किंग स्थल), नोनसर बासा असरगंज (पार्किंग स्थल), नादरपुर (पार्किंग स्थल), कमराय चौक (पार्किंग स्थल) एवं बायपास रोड (सुल्तानगंज के समीप चिन्हित पार्किंग स्थल) में रुकेगी।

जीविका दीदी की रसोई का आनंद लें सकेंगे कांवरिया श्रावणी मेले में पहली बार कांवरिया, जीविका दीदी की रसोई के भोजन का आनंद ले सकेंगे। कांवरियों की थाली में बिना लहसुन-प्याज और सेंधा नमक से बना ताजा भोजन परोसा जाएगा। अन्नपूर्णा जीविका फूड प्रोडक्शन प्रा. लि. द्वारा पहली बार कांवरियों के लिए तीन स्थानों पर जीविका दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है।

नोट कर लें जरुरी फोन नंबर नगर परिषद, सुल्तानगंज - 0641-2492306

बीडीओ-सीओ सुल्तानगंज - 0641-2492014

सुल्तानगंज थाना - 0641-2492027

बाथ थाना - 0641-2309200

अकबरनगर थाना - 0641-2434791

सुल्तानगंज थाना कंट्रोल रूम - 0641-2492064

अजगैवीनाथ मंदिर नियंत्रण कक्ष - 0641-2492062

जहाज घाट नियंत्रण कक्ष - 0641-2492012

कृष्णगढ़ नियंत्रण कक्ष - 0641-2492087

न्यू सीढ़ी घाट नियंत्रण कक्ष - 0641-2492017

प्रखंड परिसर नियंत्रण कक्ष - 0641-2492031

असियाचक नियंत्रण कक्ष - 0641-2492095

कमराय नियंत्रण कक्ष - 0641-2492015

धांधी बेलारी नियंत्रण कक्ष - 0641-2492054

तेघरा नियंत्रण कक्ष - 0641-2492028

जिला नियंत्रण कक्ष - 0641-2421555

अनुमंडल नियंत्रण कक्ष - 0641-2402082