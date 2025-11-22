Hindustan Hindi News
सम्राट बने गृहमंत्री, ऐक्शन में पुलिस मुख्यालय; डीजीपी का फरमान- छोटी वारदातों को हल्के में ना लें

सम्राट बने गृहमंत्री, ऐक्शन में पुलिस मुख्यालय; डीजीपी का फरमान- छोटी वारदातों को हल्के में ना लें

संक्षेप:

डीजीपी विनय कुमार ने संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध की श्रेणी तय की है। पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाए जाने को लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है।

Sat, 22 Nov 2025 10:40 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, अमित चौधरी, भागलपुर
नीतीश सरकार 10.0 में सम्राट चौधरी बिहार के गृहमंत्री बन गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ऐक्शन में है। संगठित अपराध को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को नजरिया बदलने का आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि संगठित अपराध का मतलब सिर्फ बड़ी आपराधिक घटनाएं नहीं। सिर्फ वैसी घटनाएं नहीं जिसमें बड़ा गिरोह ही शामिल हो। संगठित अपराध की श्रेणी में वैसी घटनाएं भी शामिल की गई हैं जिन्हें वर्तमान तक छोटी घटनाएं मानकर पुलिस हल्के में ले रही थी।

डीजीपी विनय कुमार ने संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध की श्रेणी तय की है। इस तरह के प्रावधान को नया प्रयोग बताया है। डीजीपी ने इसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाए जाने को लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में चोरी, झपटमारी, चीटिंग आदि को रखा गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी छोटे संगठित अपराध से संबंधित कांडों को विशेष प्रतिवेदित कांड यानी एसआर केस घोषित किया जाए।

छोटे संगठित अपराध ये हैं, इन घटनाओं को किया गया शामिल

छोटे संगठित अपराध के बारे में बताया गया है कि जो भी अपराधी किसी गिरोह का सदस्य हो और वह अकेले या अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अवैध तरीके से विक्रय करता है, जुआ खेलने, लोक शिक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री करता है या उसके समरूप कोई दूसरा अपराध करता है तो वह छोटे संगठित अपराध में शामिल माना जाएगा। छोटे संगठित अपराध की श्रेणी के तहत चोरी की कई तरीके को लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है। चालाकी से चोरी, वाहन, घर या कारोबार परिसर से चोरी, एटीएम में चोरी आदि शामिल है।

संगठित-आर्थिक अपराध को ऐसे दर्शाया गया

डीजीपी ने अपने आदेश में संगठित अपराध और आर्थिक अपराध को भी विशेष रूप से दर्शाया है। संगठित अपराध को लेकर बताया गया है कि दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह एक सिंडिकेट बनाकर अकेले या सामूहिक रूप से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है और साथ ही लगातार घटनाओं को अंजाम देर रहा है तो वह संगठित अपराध होगा। उसमें अपहरण, डकैती, यान चोरी, भूमि हथियाना, कांट्रैक्ट कीलिंग, साइबर और आर्थिक अपराध शामिल है। अवैध हथियार की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसमें शामिल है। आर्थिक अपराध में ऑनलाइन फ्रॉड करने, जाली नोट, हवाला कारोबार, पैसे की ठगी के लिए फर्जी वित्तीय संस्थान आदि का इस्तेमाल करना आदि शामिल है।

छोटे संगठित अपराध को नहीं रोका तो संगठित अपराध बढ़ेंगे

डीजीपी ने नए कानून बीएनएस की धारा का उल्लेख करते हुए कहा है कि संगठित अपराध के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए तंत्र को प्रभावशाली बनाना जरूरी है। छोटे संगठित अपराध पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वैसे गिरोह में शामिल अपराधी ही आगे चलकर संगठित अपराध का सिंडिकेट बना सकते हैं जो ज्यादा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इस नए प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिया गया है कि राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी एवं प्रशिक्षण विभाग के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस आदेश को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाए।

