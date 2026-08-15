सम्राट चौधरी ने पहली बार बतौर बिहार सीएम किया झंडोत्तोलन, पटना गांधी मैदान बना गवाह

पटना गांधी मैदान में सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार झंडा फहराया।

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने बिहार समेत पूरे देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह गौरवशाली अवसर हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण कराता है, जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत मिला। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

शनिवार को गांधी मैदान स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरी भव्यता, गरिमा एवं सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था, दर्शक दीर्घा प्रबंधन तथा विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मौसम को ध्यान में रखते हुए लगभग 80,000 वर्गफीट क्षेत्र में दर्शक दीर्घा के ऊपर शेड का निर्माण कराया गया था।

मुख्य समारोह में प्रवेश की व्यवस्था विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के प्रवेश के लिए मुख्य द्वार संख्या-10 निर्धारित किया गया था, जबकि पीला कार्ड धारक प्रेस एवं मीडिया प्रतिनिधियों का प्रवेश गेट नंबर नौ से कराया गया। महिलाओं का प्रवेश गेट नंबर 12 एवं 13 से होगा विद्यार्थियों का प्रवेश गेट नंबर दो , तीन एवं चार से हुआ। आमजनों का प्रवेश गेट नंबर छह एवं सात से कराया गया। विधि-व्यवस्था के नजरिए से पूरे गांधी मैदान को चार सेक्टरों तथा सब-सेक्टरों में विभाजित किया गया था। गांधी मैदान एवं कारगिल स्मृति चौक के पास विधि-व्यवस्था कुल 62 स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। सभी स्थानों पर पुलिस बल भी तैनात की गयी।

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