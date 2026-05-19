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नेपाल बॉर्डर पर सख्ती के लिए सम्राट चौधरी की हाईलेवल बैठक, सीएम बोले- अलर्ट रहें, कोताही ना बरतें

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में नेपाल सीमा पर सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों को लेकर बिल्कुल भी कोताही ना बरतें।

नेपाल बॉर्डर पर सख्ती के लिए सम्राट चौधरी की हाईलेवल बैठक, सीएम बोले- अलर्ट रहें, कोताही ना बरतें

बिहार में नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से सख्ती बरतने को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने भारत-नेपाल सीमा पर पदाधिकारियों को निगरानी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और बेहतर निगरानी के लिए नई तकनीक के साथ काम करने का का निर्देश दिया है। सीएम ने साथ ही कहा कि नेपाल सीमा पर होने वाली संदिग्ध आवाजाही, नशीले पदार्थ, नकली नोट की तस्करी जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह अलर्ट रहें, इसमें कोताही ना बरतें।

मुख्यमंत्री सम्राट ने मंगलवार को सीएम सचिवालय स्थित संवाद सभागार में भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा संवेदनशील माना जाती है। सीमा से जुड़े फैसलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीमा पर होने वाले अनैतिक और गैर वैधानिक कार्यों पर पूरी सख्ती बरतें। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह मजबूत रखें। केंद्र सरकार के निर्देशों का ठीक ढंग से अनुपालन करें।

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समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि 26 और 27 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री के दिये निर्देशों के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, पुलिस महानिदेशक, ऑपरेशन कुंदन कृष्णन, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

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Jayesh Jetawat

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Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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