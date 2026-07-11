सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर 3 मिनट तक हवा में मंडराता रहा, हाजीपुर के स्टेडियम में अफरातफरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर हाजीपुर से उड़ान भरते ही 3 मिनट तक हवा में स्थिर हो गया। वो स्टेडियम के ऊपर ही एक ही जगह पर मंडराता रहा।हेलिकॉप्टर के होवर करने से अक्षयवट राय स्टेडियम में नीचे खड़े लोग इधर-उधर भागने लगे। इससे अफरातफरी का माहौल बन गया।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर शुक्रवार को हाजीपुर में उड़ान भरने के बाद 3 मिनट तक हवा में एक ही जगह स्थिर हो गया। इससे अक्षयवट राय स्टेडियम में अफरातफरी मच गई। स्टेडियम परिसर में मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीपीओ और एसपीजी ने स्वयं मोर्चा संभाला। सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर भीड़ को व्यवस्थित तरीके से हटाया गया। हेलिकॉप्टर हवा में कुछ देर होवर करने (मंडराते हुए स्थिर रहने) के बाद आगे बढ़ गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार दोपहर को हेलिकॉप्टर से हाजीपुर पहुंचे। अक्षयवट राय स्टेडियम स्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद वे कार्यक्रम स्थल गए। उन्होंने हाजीपुर रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया। फिर बिहार में पूर्णतया ऑनलाइन जमीन निबंधन (पेपरलेस रजिस्ट्री) की प्रक्रिया की शुरुआत की।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम दोपहर 3 बजे के बाद वापस हाजीपुर से रवाना हो गए। सम्राट चौधरी अपने हेलिकॉप्टर में बैठे। हेलिकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, वह स्टेडियम के ऊपर ही हवा में एक जगह स्थिर हो गया और होवर करने लगा। इससे नीचे खड़े एनडीए के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों में अफरातफरी मच गई। अनहोनी की आशंका के डर से वे इधर-उधर भागने लगे, तो सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सभी को आराम से वहां से निकाला।
पायलट ने हेलिकॉप्टर को क्यों किया होवर?
सीएम सम्राट के हेलिकॉप्टर इतनी देर तक हवा में एक ही जगह पर स्थिर क्यों रहा, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। तकनीकी जानकारों के अनुसार, टेकऑफ के बाद कई बार पायलट इंजन, पॉवर, प्रेशर, वजन, हवा की गति एवं दिशा आदि की जांच करते हैं। मौसम खराब होने या हवा तेज होने पर सब पहलुओं की जांच के बाद ही आगे उड़ान भरने या लैंडिंग का निर्णय लिया जाता है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर के पायलट ने भी इन्हीं में से किसी वजह से कुछ देर के लिए हेलिकॉप्टर को हवा में स्थिर रखा था। हालांकि, यह कोई गड़बड़ी या घबराने जैसी बात नहीं है। बचाव अभियान, शूटिंग, निरीक्षण कार्य जैसे कामों के दौरान अक्सर पायलट हेलिकॉप्टर को हवा में कुछ देर के लिए स्थिर करते हैं, इसे ही होवर कहा जाता है।
सीएम के स्वागत में पहुंचे जदयू प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाजीपुर स्थित अक्षयवट राय स्टेडियम में एनडीए के नेताओं ने उनकी अगुवानी की। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री सह महुआ विधायक संजय सिंह, वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल, हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह और अन्य लोगों ने सीएम का स्टेडियम परिसर में स्वागत किया।
(हाजीपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।