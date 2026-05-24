सीएम सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, धूल से पायलट को कुछ भी नहीं दिखा, सभी सेफ

मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को किला मैदान में उतरना था लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आया, मैदान में इतनी धूल उड़ी कि पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया। पायलट ने दो बार हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन धूल के कारण लैंडिंग नहीं हो पाई।

बिहार के बक्सर में शनिवार को तेज धूल की वजह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर की निर्धारित स्थान से अलग इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बक्सर में तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को किला मैदान में उतरना था लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आया, मैदान में इतनी धूल उड़ी कि पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया। पायलट ने दो बार हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन धूल के कारण लैंडिंग नहीं हो पाई।

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि आखिरकार पायलट ने हेलीकॉप्टर को हवाई अड्डा मैदान की तरफ मोड़ दिया, जहां पहले से लैंडिंग का कोई प्लान नहीं था। यही वजह है कि वहां कोई सुरक्षा और बैरिकेडिंग उपलब्ध नहीं थी। दरअसल मुख्यमंत्री के उतरने के समय प्रशासन और पुलिस की गाड़ियां भी तेजी से वहां पहुंची और उनको सुरक्षा के घेरे में लिया गया।

जब मुख्यमंत्री हवाई अड्डा मैदान पर उतरे उस समय कुछ लडके वहां क्रिकेट खेल रहे थे और इस लैंडिंग को देख कर अचंभित रह गए। इस घटना के बाद बक्सर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किला मैदान में जो हेलीपैड बना था, वो बहुत खराब है और वहां धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव भी ठीक से नहीं हुआ था। हालांकि, इस अव्यवस्था के बाद भी मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम पूरे किए। उन्होंने वामन मंदिर और रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और इसके बाद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करने के बाद वापस पटना लौट गए।

पूरा आसमान धूल से ढका बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजकर 25 मिनट पर सीएम के हेलिकॉप्टर को किला मैदान में बने हेलीपैड पर लैंड करना था। प्रशासन ने इसके लिए पूर्व से तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन, जैसे ही हेलिकॉप्टर लैंड करने लगा वैसे ही वहां काफी धूल उड़ने लगी। पूरा आसमान धूल से ढ़क गया। फलस्वरुप हेलिकॉप्टर आकाश में चला गया। पायलट ने दूसरी बार प्रयास किया। तब भी वहीं स्थिति पैदा हो गई। पायलट इस बार भी हेलिकॉप्टर को लैंड कराने में विफल हो गया।