सम्राट चौधरी ने दी बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी, सीएम बोले- घर पहुंचने तक चैन की नींद नहीं सोएगी पुलिस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी दी है। सीएम ने ऐलान किया कि जब तक बच्चियां अपने घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाती, पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार को लेकर कई बड़े एलान किए। उन्होंने अपराध, शिक्षा और रोजगार पर कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। महिलाओं की सुरक्षा को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हमारी बच्चियां और माताएं-बहनें पूरी तरह सुरक्षित रहें, इसकी गारंटी हमारी पुलिस करेगी। स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह पुलिस खड़ी रहेगी। जब तक हमारी बच्चियां सुरक्षित घर नहीं पहुंच जातीं, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी।
नालंदा जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच थी कि गरीबों और महिलाओं को सहूलियत मिले। इसी तर्ज पर ब्लॉक, अंचल और थाने के चक्कर काटने से लोगों को निजात मिलेगी। 19 मई से पंचायत स्तर पर एक नए अभियान की शुरुआत होगी। हर महीने पहले मंगलवार को पंचायत स्तर पर इन तीन प्रमुख विभागों से जुड़ी समस्याओं का गांव में ही निपटारा किया जाएगा।
हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल, अफसरों के बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों में विश्वस्तरीय मॉडल स्कूल और कॉलेज बनाए जाएंगे। इनकी गुणवत्ता किसी भी महंगे प्राइवेट स्कूल से बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा स्कूल बनाएंगे कि मंत्री, नेता और बड़े पदाधिकारियों के बच्चे भी उसमें पढ़ने के लिए तरसें। जिस दिन इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए बड़े नेताओं, विधायकों, सांसदों और अधिकारियों की पैरवी आने लगेगी, मैं समझूंगा कि मॉडल स्कूल का सपना पूरा हो गया। गरीबों के बच्चे भी इसी शानदार व्यवस्था में पढ़ेंगे।
एक करोड़ रोजगार और निवेश पर जोर: सीएम
सीएम ने आश्वस्त किया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के विकसित व समृद्ध बिहार के सपने को ही आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 2025 से 2030 के बीच राज्य में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। राज्य में सड़क और बिजली पहुंच चुकी है, अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 20 नवंबर तक बिहार की धरती पर 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश उतारने का लक्ष्य तय किया गया है।
सीएम बनने के बाद पहली बार नालंदा पहुंचे सम्राट
बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार शुक्रवार को नालंदा पहुंचे। वे सड़क मार्ग से सरमेरा प्रखंड के प्रणावां गांव आए। यहां उन्होंने श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब की जन्मस्थली पर आयोजित राजकीय मेले का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया।
(नालंदा के सरमेरा से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।