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अब SMS भेजकर मुफ्त बिजली छोड़ने कहेगी सरकार, स्वेच्छा से सब्सिडी लेने का अभियान

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार द्वारा 1 अगस्त से लागू 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने बजट बिगाड़ दिया है। सम्राट चौधरी सरकार 1 दिसंबर से संपन्न लोगों को SMS भेजकर फ्री बिजली छोड़ने और स्वेच्छा से सब्सिडी देने कहेगी।

Nitish Kumar Samrat Choudhary
नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Bihar Free Electricity Scheme: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने 1 अगस्त 2025 से हर घर के लिए जो 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी, अब उसका खर्च सरकार का बजट बिगाड़ने लगा है। राज्य की वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए योजना के शुरू होने के 16 महीने बाद 1 दिसंबर से सम्राट चौधरी सरकार संपन्न लोगों से मुफ्त बिजली छुड़वाने का अभियान छेड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आयकर भरने वाले स्वेच्छा से मुफ्त बिजली लेना बंद कर दें। सम्राट चौधरी ने इस अपील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील जैसा बताया है, जिसके जरिए पीएम मोदी ने संपन्न लोगों से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर ना लेने की अपील की थी। राज्य सरकार 1 दिसंबर से बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज भेजकर स्वेच्छा से मुफ्त बिजली योजना से बाहर आने की अपील करेगी।

नीतीश कुमार ने नवंबर में चुनाव से ठीक पहले कई तरह की योजनाओं को लागू किया था, जिससे आम लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक मदद मिले। मुख्यमंत्री बिजली उपभोक्ता सहायता योजना भी उनमें एक है, जिसकी घोषणा 17 जुलाई 2025 को नीतीश ने की और 1 अगस्त से बिहार में लागू भी कर दिया। इस योजना में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पाने की कोई आर्थिक और सामाजिक योग्यता तय नहीं है, जिससे यह स्कीम अमीर और गरीब सबके लिए एक समान रूप से लागू है। अब सरकार की कोशिश है कि जो संपन्न लोग हैं और बिजली खपत का भुगतान आराम से कर सकते हैं, उनको इस योजना से अपील के जरिए बाहर लाया जाए।

सम्राट की अपील- आयकर देने वाले 125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ें, RJD का खाली खजाना वाला हमला

सम्राट चौधरी ने जब पिछले हफ्ते अपनी यह मंशा पहली बार सामने रखी तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि आयकर देने वाले संपन्न लोग मुफ्त बिजली छोड़कर बिहार के विकास में योगदान करें। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर लगभग 23 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है और 1.92 करोड़ घर के हिसाब से औसतन लगभग 10 हजार रुपये की सालाना सब्सिडी का लाभ एक परिवार पाता है। चौधरी ने दीपावली के दिन उस अपील को और सलीके से रखते हुए कहा कि 1 दिसंबर से सरकार एक अभियान चलाएगी और इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि वो स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी में योगदान करें। सीएम ने मुफ्त बिजली छोड़ने की अपील को अब सब्सिडी में योगदान से बदल दिया है।

बिजली अनुदान छोड़ने के लिए पोर्टल शुरू होगा, मोबाइल पर लिंक भेजेगा विभाग

ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्वेच्छा से बिजली अनुदान छोड़ने को लेकर एक पोर्टल शुरू होगा। अधिकारी ने बताया कि हर उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज के जरिए पोर्टल का लिंक भेजा जाएगा। इच्छुक ग्राहक उस लिंक से पोर्टल पर जाकर स्वेच्छा से अपने घर का बिजली अनुदान छोड़ने का विकल्प चुन सकेंगे। 1 दिसंबर से बिजली कंपनियों के द्वारा इस तरह का मैसेज लोगों को भेजना शुरू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य आयकर देने वाले और वैसे संपन्न परिवार हैं, जो अपने घर का बिजली खर्च उठा सकते हैं। बिजली सब्सिडी पर खर्च हो रहे 23 हजार करोड़ रुपये में अभियान से सरकार बड़ी कमी आने की उम्मीद कर रही है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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