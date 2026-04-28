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सम्राट चौधरी के निशाने पर आ गई 47 साल पुरानी नियमावली, बदलेगी सरकारी काम की व्यवस्था?

Apr 28, 2026 11:01 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Samrat Choudhary News: सीएम सम्राट चौधरी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने के लिए 47 साल पुरानी नियमावली बदलने जा रहे हैं। सरकार ने नई नियमावली के लिए विभागों से फीडबैक मांगा है।

सम्राट चौधरी के निशाने पर आ गई 47 साल पुरानी नियमावली, बदलेगी सरकारी काम की व्यवस्था?

Samrat Choudhary News: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की नई सरकार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पहले सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार 47 साल पुरानी नियमावली बदलकर उसकी जगह कार्यपालिका नियमावली 2026 तैयार कर रही है, जो सरकारी मशीनरी के काम-काज के तौर-तरीकों में आमूल-चूल बदलाव की जमीन तैयार कर सकती है। नई सरकार की सोच है कि दशकों पुरानी नियमावली को समय के हिसाब से तैयार करने से प्रशासनिक व्यवस्था और प्रभावी बनेगी। संशोधन से उसे अत्याधुनिक रूप-स्वरूप दिया जाएगा।

राज्य सरकार 47 साल पुरानी नियमावली की जगह लेने वाली नई कार्यपालिका नियमावली तैयार कर रही है। इसके तहत 1979 की पुरानी नियमावली को पूरी तरह अपडेट किया जा रहा है, ताकि वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नए कार्यो को नई कार्यप्रणाली में शामिल किया जा सके और उसके ही अनुरूप जरूरी व्यवस्था विकसित की जा सके। ऐसे तो पुरानी नियमावली में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं, लेकिन समय के साथ उसमें व्यापक बदलाव आवश्यक हो गया है।

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मंगलवार को मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी विभागों के प्रमुख से कहा गया है कि वे अपने विभागीय कार्यो की व्यापक और गहन समीक्षा करें। जो कार्य अब उपयोग में नहीं रह गए हैं या जिनकी जरूरत खत्म हो चुकी है, ऐसे कार्यों की पहचान करें। ताकि नई नियमावली में उन्हें हटाया जा सके। साथ ही वर्तमान में जो कार्य, योजना या जिम्मेदारी अलग-अलग विभागों द्वारा निभाई जा रही है, उन्हें नई नियमावली में शामिल किया जा सके।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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