सम्राट चौधरी सरकार की नई पहल- ब्रांड बिहार; मुख्य सचिव को कमान, श्रद्धा शर्मा देंगी साथ; क्या-क्या होगा?
Brand Bihar Initiative: बिहार की छवि देश-विदेश में चमकाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने ‘ब्रांड बिहार’ नाम से नई पहल की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में इस अभियान को उद्यमी श्रद्धा शर्मा की मदद से चलाया जाएगा।
Brand Bihar Initiative: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बिहार की छवि को देश-विदेश में चमकाने के लिए ‘ब्रांड बिहार’ नाम से एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें उद्यमी श्रद्धा शर्मा मदद करेंगी। मुख्य सचिव के मातहत इस अभियान से राज्य की पहचान को मजबूती देना, बिहार के बारे में धारणा को बेहतर करना और निवेश के लिए बिहार को शानदार जगह के तौर पर खड़ा कर देना मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार में आए बदलाव की कहानी को तथ्य और उदाहरणों के साथ दुनिया के सामने आकर्षक तरीके से पेश किया जाएगा, जिससे निवेश और इनोवेशन की बयार राज्य में अवसर की बहार लेकर आए।
ब्रांड बिहार राज्य में प्रगति, विकास कार्य, संस्थागत सुधार, उद्यमिता, इनोवेशन, सांस्कृतिक धरोहर और आम लोगों के द्वारा लाए जा रहे सकारात्मक बदलाव को अभियान की तरह दिखाएगा। पहल के तहत राज्य सरकार के विभागों और राज्य भर में फैले तरह-तरह के भागीदारों के बीच तामलेल से बिहार में बदलाव का नैरेटिव एक स्वर में तैयार किया जाएगा। ब्रांड बिहार टीम के लिए सरकार ने कुछ फोकस एरिया भी निर्धारित कर दिया है, जिसमें तथ्य आधारित कहानियों के जरिए बिहार को लेकर नई धारणा और पहचान को मजबूत किया जाएगा। बिहार में अलग-अलग सेक्टर में अवसर और संभावना को केंद्र में रखकर राज्य को निवेश के लिए बेहतर जगह के तौर पर पेश करना इस अभियान का अहम लक्ष्य है।
कौन हैं श्रद्धा शर्मा, जो ब्रांड बिहार को चलाने में बिहार सरकार की मदद करेंगी
राज्य सरकार ने ब्रांड बिहार अभियान को चलाने में चीफ सेक्रेटरी की मदद के लिए बिहार की मूल निवासी और मशहूर उद्यमी श्रद्धा शर्मा को चुना है। मीडिया संस्थान के लिए ब्रांड का काम देख चुकीं श्रद्धा शर्मा उद्यमियों की कहानी कवर करने वाली डिजिटल मीडिया वेंचर योर स्टोरी की संस्थापक हैं। इस मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शर्मा ने अब तक 65 हजार से अधिक उद्यमियों की कहानी को सबके सामने लाया है। अब श्रद्दा ने देश के छोटे-छोटे शहरों में 10 लाख उद्यमी तैयार करने के लिए ‘द भारत प्रोजेक्ट’ की शुरुआत की है। वो इसकी संस्थापक और सीईओ हैं। श्रद्धा शर्मा के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह नेशनल स्टार्ट-अप एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य हैं और स्टार्ट-अप इंडिया से भी जुड़ी रही हैं। लॉन्च मीटिंग में श्रद्धा शर्मा मौजूद थीं।