Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सम्राट चौधरी कैबिनेट: किस जाति से कितने मंत्री? जिला और इलाका भी गिन लीजिए; मिथिला और राजपूत को तरजीह

May 07, 2026 02:40 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

Samrat Cabinet Ministers Full List Party Caste District: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कैबिनेट में अब सीएम, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव समेत 35 मंत्री हो गए हैं।

सम्राट चौधरी कैबिनेट: किस जाति से कितने मंत्री? जिला और इलाका भी गिन लीजिए; मिथिला और राजपूत को तरजीह

Samrat Choudhary Cabinet Ministers Party Caste District Area Full List: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। पटना के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के कुल 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही सम्राट चौधरी की सरकार में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर मंत्रियों की कुल संख्या 35 हो गई है। बिहार में सीएम समेत 36 मंत्री बन सकते हैं। भाजपा ने अपने कोटे के सभी 16 मंत्रियों के पद भर लिए हैं। जदयू ने 15 मंत्री बनाकर 1 पद आगे के लिए खाली रखा है। 32 नए मंत्रियों में 19 नीतीश की पिछली सरकार में भी मिनिस्टर बने थे। बचे 13 में ज्यादातर पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि कुछ नेता एक अंतराल के बाद सरकार में लौटे हैं।

सम्राट चौधरी की कैबिनेट में नीतीश कुमार की पिछली सरकार से ज्यादातर मंत्री फिर से जगह पा गए हैं, लेकिन भाजपा ने कई नए चेहरों को जगह दी है। भाजपा ने पार्टी के बड़े नेता मंगल पांडेय, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद को फिर से मंत्री नहीं बनाया है। भाजपा कोटे से नीतीश मिश्रा और केदार गुप्ता ने एक पारी ब्रेक के बाद कैबिनेट में वापसी की है। बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र को पहली बार मंत्री बनाया है। जदयू कोटे से नीतीश के बेटे निशांत कुमार के अलावा बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता पहली बार मंत्री बने हैं। जदयू ने पहले कभी मंत्री रहे भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर रावत को एक बार फिर मौका दिया है। लोजपा-आर, हम और रालोमो ने अपने पुराने मंत्रियों संजय पासवान, संजय सिंह, संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश कुशवाहा को दोबारा सरकार में भेजा है।

सरकार में राजपूत मंत्री सबसे ज्यादा, कोइरी और भूमिहार की संख्या बराबर

सम्राट कैबिनेट में ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, दलित और महादलित का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। राजपूत जाति के सबसे ज्यादा 4 नेता मंत्री बने हैं। नीतीश की पिछली सरकार में भी 4 ठाकुर मंत्री बनाए गए थे। राजपूतों के बाद कोइरी और भूमिहार के 3-3 मंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी समेत कोइरी जाति से 3 कुशवाहा नेता मंत्री बने हैं। विजय चौधरी समेत 3 भूमिहार मंत्री बने हैं। 2-2 मंत्रियों वाली जातियों में यादव, ब्राह्मण, सूड़ी, कुर्मी, धानुक, निषाद, दुसाध, मुसहर और रविदास हैं। 1-1 मंत्री वाली जातियों में कानू, कलवार, कहार, पासी, तेली और गंगोता बिरादरी है। 1 मुसलमान मंत्री भी बनाए गए हैं।

3-3 मंत्रियों के साथ मधुबनी और वैशाली आगे, 7 जिलों से 2-2 मंत्री, 14 जिलों को जीरो

सम्राट कैबिनेट में बिहार के 38 जिलों में 14 जिलों से कोई मंत्री नहीं बन सका। सीएम सम्राट समेत 35 मंत्रियों में 3-3 मिनिस्टर के साथ मधुबनी और वैशाली का दबदबा है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, नालंदा, भोजपुर, गोपालगंज और जमुई जिले से 2-2 नेता मंत्री बनाए गए हैं। जमुई से एक ही गांव के पड़ोसी दामोदर रावत और श्रेयसी सिंह मंत्री बने हैं। 1 मंत्री पाने वाले 15 जिलों में सम्राट के गृह जिला मुंगेर के अलावा पटना, समस्तीपुर, सुपौल, लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, पूर्णिया, कैमूर, सहरसा, शिवहर, बेगूसराय और गया शामिल हैं। नीतीश सरकार में 15 जिलों को मंत्री नहीं मिल पाया था।

मगध की हिस्सेदारी घटी; मिथिला, तिरहुत, अंग, शाहाबाद और कोसी से मंत्री बढ़े

नीतीश कुमार की पिछली सरकार के मुकाबले सम्राट चौधरी कैबिनेट में जहां मगध इलाके के मंत्री कम हुए हैं, वहीं मिथिला, तिरहुत, अंग, शाहाबाद और कोसी की हिस्सेदारी बढ़ी है। सम्राट चौधरी अंग इलाके के मुंगेर जिले की तारापुर सीट से विधायक हैं। नीतीश सरकार में मगध से 7 नेता मंत्री बने थे। सम्राट कैबिनेट में मिथिला से 7 मंत्री बनाए गए हैं, जिसे पिछली सरकार में 5 मंत्री पद मिला था। मगध के मंत्रियों की संख्या 7 से घटकर 6 पर आ गई है। तिरहुत के मंत्रियों की संख्या 4 से 6 पर पहुंच गई है। सम्राट के अंग इलाके की हिस्सेदारी डबल हो गई है। नीतीश सरकार में यहां से 3 मंत्री थे, जो अब बढ़कर 6 हो गए हैं। शाहाबाद की हिस्सेदारी 2 से बढ़कर 3 हो गई है। कोसी के मंत्रियों की संख्या 1 से 2 हो गई है। सीमांचल और सारण से 2-2 मंत्री, जबकि चंपारण इलाके से 1 मंत्री बने हैं। नीतीश सरकार में भी इन तीन इलाकों की हिस्सेदारी इतनी ही थी।

सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की पार्टी, जाति, जिला और इलाके की सूची

पदनामपार्टीजातिसीटजिलाइलाका
CMसम्राट चौधरीभाजपाकोइरीतारापुरमुंगेरअंग
Dy CMविजय चौधरीजदयूभूमिहारसरायरंजनसमस्तीपुरमिथिला
Dy CMबिजेंद्र यादवजदयूयादवसुपौलसुपौलकोसी
मंत्रीविजय सिन्हाभाजपाभूमिहारलखीसरायलखीसरायअंग
मंत्रीरामकृपाल यादवभाजपायादवदानापुरपटनामगध
मंत्रीनीतीश मिश्राभाजपाब्राह्मणझंझारपुरमधुबनीमिथिला
मंत्रीकेदार गुप्ताभाजपाकानूकुढ़नीमुजफ्फरपुरतिरहुत
मंत्रीदिलीप जायसवालभाजपाकलवारएमएलसीकिशनगंजसीमांचल
मंत्रीमिथिलेश तिवारीभाजपाब्राह्मणबैकुंठपुरगोपालगंजसारण
मंत्रीरमा निषादभाजपानिषादऔराईमुजफ्फरपुरतिरहुत
मंत्रीप्रमोद चंद्रवंशीभाजपाकहारएमएलसीजहानाबादमगध
मंत्रीलखेंद्र पासवानभाजपादुसाधपातेपुरवैशालीतिरहुत
मंत्रीसंजय सिंह टाइगरभाजपाराजपूतआराभोजपुरशाहाबाद
मंत्रीकुमार शैलेंद्रभाजपाभूमिहारबिहपुरभागलपुरअंग
मंत्रीनंदकिशोर रामभाजपारविदासरामनगरपश्चिम चंपारणचंपारण
मंत्रीरामचंद्र प्रसादभाजपातेलीहायाघाटदरभंगामिथिला
मंत्रीअरुण शंकर प्रसादभाजपासूड़ीखजौलीमधुबनीमिथिला
मंत्रीश्रेयसी सिंहभाजपाराजपूतजमुईजमुईअंग
मंत्रीश्रवण कुमारजदयूकुर्मीनालंदानालंदामगध
मंत्रीनिशांत कुमारजदयूकुर्मीसदस्य नहींनालंदामगध
मंत्रीअशोक चौधरीजदयूपासीएमएलसीशेखपुरामगध
मंत्रीलेशी सिंहजदयूराजपूतधमदाहापूर्णियासीमांचल
मंत्रीमदन सहनीजदयूनिषादबहादुरपुरदरभंगामिथिला
मंत्रीसुनील कुमारजदयूरविदासभोरेगोपालगंजसारण
मंत्रीजमा खानजदयूमुसलमानचैनपुरकैमूरशाहाबाद
मंत्रीशीला मंडलजदयूधानुकफुलपरासमधुबनीमिथिला
मंत्रीरत्नेश सदाजदयूमुसहरसोनवर्षासहरसाकोसी
मंत्रीभगवान कुशवाहाजदयूकोइरीजगदीशपुरभोजपुरशाहाबाद
मंत्रीदामोदर रावतजदयूधानुकझाझाजमुईअंग
मंत्रीशैलेश- बुलो मंडलजदयूगंगोतागोपालपुरभागलपुरअंग
मंत्रीश्वेता गुप्ताजदयूसूड़ीशिवहरशिवहरतिरहुत
मंत्रीसंजय पासवानलोजपा-आरदुसाधबखरीबेगूसरायमिथिला
मंत्रीसंजय सिंहलोजपा-आरराजपूतमहुआवैशालीतिरहुत
मंत्रीसंतोष सुमनहममुसहरएमएलसीगयामगध
मंत्रीदीपक प्रकाशरालोमोकोइरीसदस्य नहींवैशालीतिरहुत
ये भी पढ़ें:मंत्री बने निशांत, डिप्टी CM ठुकराने वाले नीतीश के बेटे को कौन सा मंत्रालय?
ये भी पढ़ें:सम्राट कैबिनेट में 1 प्रखंड से 2 मंत्री; श्रेयसी सिंह और दामोदर रावत की वापसी
ये भी पढ़ें:कौन हैं हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद? सम्राट सरकार में BJP ने मंत्री बनाया
ये भी पढ़ें:सम्राट कैबिनेट में भाजपा के मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कौन? तीन बार से विधायक
ये भी पढ़ें:5 बार MLA, 1 बार MP, RJD से JDU तक का सफर; सम्राट के मंत्री बुलो मंडल कौन हैं?
ये भी पढ़ें:सम्राट कैबिनेट विस्तार: मंगल, सुरेंद्र और नारायण का नाम कटा, BJP से 4 नए मंत्री
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Samrat Choudhary Samrat Choudhary Cabinet Samrat Choudhary Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।