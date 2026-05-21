Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सम्राट सरकार के ब्रांड बिहार पर काम शुरू; श्रद्धा शर्मा ने मांगे आयडिया और सुझाव, जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म भरें

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

Samrat Choudhary Government Brand Bihar Initiative: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने ‘ब्रांड बिहार’ पर काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट से जुड़ीं उद्यमी श्रद्धा शर्मा ने गूगल फॉर्म के जरिए आयडिया और सुझाव मांगे हैं।

सम्राट सरकार के ब्रांड बिहार पर काम शुरू; श्रद्धा शर्मा ने मांगे आयडिया और सुझाव, जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म भरें

Samrat Choudhary Government Brand Bihar Initiative: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर एक दिन पहले लॉन्च हुए ‘ब्रांड बिहार’ पर दूसरे दिन ही काम शुरू हो गया है। बुधवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अगुवाई में ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की घोषणा की गई थी। सरकारी बयान में बताया था कि उद्यमी और योर स्टोरी की संस्थापक श्रद्धा शर्मा इस पहल में चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत का सहयोगी करेंगी। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने श्रद्धा शर्मा के साथ गुरुवार को सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। श्रद्धा शर्मा ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आम लोगों से ब्रांड बिहार के लिए आयडिया, सुझाव और सलाह मांगे हैं। शर्मा ने इसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया है, जिसके जरिए कोई ब्रांड बिहार की पहल से जुड़ भी सकता है।

‘ब्रांड बिहार’ सम्राट चौधरी सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके जरिए राज्य के सभी मंत्रालय और विभाग तालमेल से ऐसा प्रचार अभियान चलाएंगे, जिससे बिहार की पहचान को मजबूती मिले, बिहार को लेकर सबकी धारणा बेहतर बने और निवेश के लिए बिहार शानदार राज्य के तौर पर पेश हो सके। इसके लिए सरकार नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी तक चल रही एनडीए सरकार के दौरान विकास और बदलाव की कहानियों को तथ्य और उदाहरण के साथ आकर्षक तरीके से देश-दुनिया के सामने रखेगी। मकसद है कि उद्योग से लेकर स्टार्ट-अप सेक्टर में बिहार में निवेश आए। राज्य में इनोवेशन के हब बनें और बिहार के लोगों के लिए काम के अवसर यहीं बनें।

सम्राट चौधरी सरकार की नई पहल- ब्रांड बिहार; मुख्य सचिव को कमान, श्रद्धा शर्मा देंगी साथ; क्या-क्या होगा?

डिजिटल मीडिया कंपनी योर स्टोरी की संस्थापक श्रद्धा शर्मा पटना की हैं, जिनको सरकार ने ब्रांड बिहार प्रोजेक्ट पर सहयोग के लिए चुना है। श्रद्धा शर्मा नेशनल स्टार्ट-अप एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य भी हैं और स्टार्ट अप इंडिया से भी जुड़ी रही हैं। श्रद्धा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इच्छुक लोगों से बिहार की जबर्दस्त ब्रांडिंग के लिए आयडिया, सुझाव, सलाह मांगे हैं। शर्मा ने उनसे भी गूगल फॉर्म भरने कहा है, जो ब्रांड बिहार पहल से जुड़ना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं और किसी भी रूप में योगदान देना चाहते हैं।

बिहार आने में देरी की तो नुकसान होगा, पीयूष गोयल ने निवेशकों को दिया न्योता

श्रद्धा शर्मा ने लिखा है- ‘हर बिहारी गहराई से बिहार के बारे में सोचता है, क्योंकि बिहार महज एक राज्य नहीं है, यह एक भावना है, हमारी पहचान है, हमारा इतिहास और हमारी सामूहिक आकांक्षा है। ब्रांड बिहार के सफर को रचने और मजबूत करने में योगदान देना सचमुच सम्मान और गौरव की बात है।’ शर्मा ने सीएम सम्राट चौधरी और सीएस प्रत्यय अमृत का आभार जताया है कि ब्रांड बिहार पहल से उन्हें जोड़कर बिहार के लिए कुछ करने का मौका दिया गया है। श्रद्धा शर्मा ने ब्रांड बिहार से जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जो उनके ट्वीट में नीचे है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 17 इंडस्ट्रियल पार्क को जमीन की मंजूरी, 1.80 लाख करोड़ का निवेश आएगा
ये भी पढ़ें:बिहार में 1.80 लाख करोड़ का निवेश आएगा, बिजनेस कनेक्ट में बंपर प्रस्ताव मिले
ये भी पढ़ें:इंवेस्टर्स मीट में बिहार पर धनवर्षा; जानिए किस कंपनी ने कितने करोड़ का MOU किया
ये भी पढ़ें:पिछले साल अदाणी, इस साल सांघवी; इन्वेस्टर्स मीट से बिहार में निवेश की बारिश
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Samrat Choudhary Samrat Choudhary Government Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।