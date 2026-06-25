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बिहार के गांवों में हर महीने इस दिन पंचायत विकास दिवस, सम्राट चौधरी महिलाओं और युवाओं से करेंगे बात

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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बिहार के गांवों में हर महीने एक दिन पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत सरकार पंचायतों में विकास के आंकलन करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की एक पंचायत से इसकी शुरुआत करेंगे। सीएम महिलाओं और युवाओं से संवाद करेंगे। 

बिहार के गांवों में हर महीने इस दिन पंचायत विकास दिवस, सम्राट चौधरी महिलाओं और युवाओं से करेंगे बात

बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के सतत और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 28 जून को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की एक चयनित ग्राम पंचायत से करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

पंचायत विकास दिवस के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा के सदस्यों, महिलाओं, युवाओं और अन्य हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को अपने-अपने आवंटित जिले की किसी एक पंचायत में कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया है, ताकि विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन हो सके और पंचायतों को अधिक सशक्त बनाया जा सके।

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तीन माह पर हर जिले की तीन पंचायतें बाल श्रम से मुक्त होंगी

इधर बिहार में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने प्रत्येक तीन माह में हर जिले की तीन पंचायतों को बाल श्रम से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। विभाग की कोशिश होगी कि बाल श्रम के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। बुधवार को बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीकृत कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चों के बचपन, शिक्षा और सम्मानजनक भविष्य पर सीधा आघात है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने, स्वस्थ जीवन जीने तथा अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलना चाहिए। सभी जिलों में जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन, बाल संरक्षण इकाइयों एवं संबंधित विभागों के सहयोग से विशेष धावा दल गठित किए गए हैं। ये दल होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों, गैराज, कार्यशालाओं, ईंट-भट्ठों, घरेलू एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित अन्य संभावित कार्यस्थलों पर नियमित जांच अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान चिह्नित बाल श्रमिकों को तत्काल मुक्त कराकर उनके पुनर्वास एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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मौके पर आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार, उपाध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह, विभाग के अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार, विशेष सचिव सुनील यादव और उपेन्द्र प्रसाद, श्रमायुक्त राजेश भारती, राखी केसरी, आदि मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि मुक्त कराए गए बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हो और उन्हें आवश्यक शैक्षणिक एवं सामाजिक सहयोग प्राप्त हो। निर्माण श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना निबंधन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर कराकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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