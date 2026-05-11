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बिहार के 45,000 पुल-पुलियों की गर्डर, स्लैब और पिलर की जांच, इंजीनियरों को एक महीने में रिपोर्ट देने का फरमान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद इससे संबंधित रिपोर्ट भी विभाग के संबंधित पोर्टल पर अगले एक महीने के अंदर अपलोड करने को कहा गया है, ताकि मानसून के पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पुल-पुलिया की स्थिति की जांच कर ली गई है।

बिहार के 45,000 पुल-पुलियों की गर्डर, स्लैब और पिलर की जांच, इंजीनियरों को एक महीने में रिपोर्ट देने का फरमान

आने वाले बरसात का मौसम तथा संभावित बाढ़ को देखते हुए ग्रामीण सड़कों पर बने पुल-पुलियों की स्थिति को लेकर रारज्य सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने कार्ययोजना तैयार की है। इसी क्रम में मानसून के पहले राज्य के करीब 45 हजार ग्रामीण पुल-पुलियों की जांच करने और विशेष निगरानी बरतने का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया है। बरसात में किसी भी पुल-पुलिया में कोई समस्या नहीं आए, इनकी वजह से आसपास के क्षेत्र में जलजमाव न हो, इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने यह पहल की है।

इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि बरसात में पुल-पुलियों के आसपास जलजमाव की समस्या उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इससे पुल पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ता है। साथ ही, कहीं-कहीं पर पुल के ऊपर से पानी गुजरने की स्थिति बन जाती है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। इसको देखते हुए अभियंताओं को निर्देश है कि हर एक पुल-पुलिया की स्थिति को वे देख लें। सुनिश्चित कर लें कि बरसात में पुल से पानी की निकासी निर्बाध रूप से हो।

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एक महीने में अपलोड होगी रिपोर्ट

इसके तहत पुलों के गर्डर, स्लैब, पिलर, ज्वाइंट और जल निकासी प्रणालियों की स्थिति देखी जाएगी। अगर कहीं कोई रुकावट की आशंका दिख रही है तो उसे तत्काल सफाई कराई जाएगी। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद इससे संबंधित रिपोर्ट भी विभाग के संबंधित पोर्टल पर अगले एक महीने के अंदर अपलोड करने को कहा गया है, ताकि मानसून के पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पुल-पुलिया की स्थिति की जांच कर ली गई है। विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने भी पदभार ग्रहण करने के साथ ही विभाग के आलाधिकारियों के साथ की बैठक में मानसून के पहले पुलों को लेकर सभी एहतिहात बरतने का निर्देश दिया है।

उत्तर बिहार के जिलों में विशेष सतर्कता जरूरी

विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि उत्तर बिहार के जिलों में ग्रामीण पुल-पुलियों की संख्या अधिक है। बाढ़ की आशंका भी इन क्षेत्रों में अधिक रहती है। इसको देखते हुए इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। जिन पुलों का निर्माण जिस कंपनी द्वारा हाल के वर्षों में किया गया है, उनके माध्यम से ही साफ-सफाई आदि कार्य होंगे। वहीं, पुराने पुल-पुलियों की देखरेख कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कराएंगे। कहीं कोई मरम्मत की जरूरत होगी तो तत्काल उसे दुरुस्त किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य में एक लाख 19 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। इन सड़कों पर आवश्यकतानुसार पुल-पुलियों का निर्माण किया गया है। पदाधिकारी बताते हैं कि जो भी नए पुल बनाए जा रहे हैं, वे सात मीटर चौड़े हैं।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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