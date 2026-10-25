पटना: महावीर मंदिर और मस्जिद के बीच तीन मंजिला वेंडिंग जोन, 350 से ज्यादा दुकानें टूटेंगी सम्राट सरकार का प्लान

महावीर मंदिर और मस्जिद के बीच वेंडिंग जोन बनेगा। यह तीन मंजिला होगा। इसका निर्माण 4600 वर्ग मीटर में होगा। न्यू मार्केट में प्रस्तावित दोनों अत्याधुनिक भवनों को तैयार करने में 36 महीने का समय लगेगा।

महावीर मंदिर से मस्जिद तक वेडिंग जोन बनेगा। (फाइल फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पटना न्यू मार्केट के पुनर्विकास परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पटना के समग्र विकास और आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 498 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पटना न्यू मार्केट पुनर्विकास परियोजना को केंद्र से सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित इस परियोजना से न्यू मार्केट क्षेत्र में आधुनिक व्यावसायिक सुविधाओं, व्यवस्थित वेंडिंग जोन, बेहतर पार्किंग और सुगम यातायात व्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार राजधानी पटना को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सुविधासंपन्न शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार के शहरी विकास को नई गति मिल रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।

न्यू मार्केट का दूसरा भवन वेंडरों के लिए बनाया जाएगा। प्रस्तावित वेंडिंग जोन तीन मंजिला होगा। वेंडिंग जोन का निर्माण 4600 वर्ग मीटर में किया जाएगा। महावीर मंदिर और मस्जिद के बीच यह वेंडिंग जोन बनेगा। वेंडिंग जोन बनने से पटना जंक्शन गोलंबर से जीपीओ गोलंबर के बीच सड़क पर वेंडरों के अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी।

तीन मंजिला होगा वेंडिंग जोन महावीर मंदिर और मस्जिद के बीच वेंडिंग जोन बनेगा। यह तीन मंजिला होगा। इसका निर्माण 4600 वर्ग मीटर में होगा। न्यू मार्केट में प्रस्तावित दोनों अत्याधुनिक भवनों को तैयार करने में 36 महीने का समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2030 में पूरा करने का लक्ष्य है।

ग्राउंड फ्लोर - 1150 दुकान

पहली मंजिल - 1150 दुकान

दूसरी मंजिल - 1150 दुकान

तीसरी मंजिल - 1150 दुकान

396 दुकानों को तोड़ा जाएगा

न्यू मार्केट में 396 दुकानें हैं। पटना जंक्शन के पास स्थित न्यू मार्केट आजादी के पहले का बना हुआ है। इसकी संरचना काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। वेंडिंग जोन और सात मंजिला पटना मॉल के निर्माण से पहले पुराने भवन को तोड़ा जाएगा। हालांकि इससे पहले निगम यहां के दुकानदारों और संघ से वार्ता करेगा।

बेसमेंट-2 7847 पार्किंग

बेसमेंट-1 7847 पार्किंग

ग्राउंड फ्लोर - 6465 रिटेल शॉप

पहली मजिंल - 5053 रिटेल शॉप

दूसरी मंजिल - 5053 रिटेल शॉप

तीसरी मंजिल - 5053 मल्टीप्लेक्स और फुट कोर्ट

चौथी मंजिल - 4593 मल्टीप्लेक्स और गेम जोन

पांचवी मंजिल - 4591 ऑफिस और होटल

छठी मंजिल - 4591 ऑफिस और होटल