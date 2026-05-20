बिहार के हर जिले में एय़रपोर्ट, पटना हवाईअड्डे का रनवे विस्तार जल्द; सम्राट चौधरी सरकार का प्लान

सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों से कहा कि पटना हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार एवं क्षमता वृद्धि को लेकर तेजी से काम करें। राज्य सरकार नागर विमानन मंत्रालय को पूरा सहयोग करेगी। दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल जाने पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संभावनाएं बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में नागरिक उड्डयन का तेजी से विकास हो रहा है। हम लोगों का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में हवाई संपर्कता को 10 गुना बढ़ाना है। राज्य सरकार सभी जिलों में हवाई संपर्कता को विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को एक अग्रणी नागरिक उड्डयन केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिसमें सुरक्षित, निर्बाध और टिकाऊ संपर्क हो। राज्य में हवाई संपर्कता बढ़ने से पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहां रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक सेवक आवास, एक अणे मार्ग में नागर विमानन विभाग, भारत सरकार तथा सिविल विमानन विभाग, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये।

बैठक में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने पटना हवाई अड्डे के रनवे विस्तार एवं क्षमता वृद्धि को लेकर अपने सुझाव दिये। साथ ही दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डा परियोजना, पूर्णिया हवाई अड्डा के स्थाई सिविल एन्क्लेव का निर्माण, मुजफ्फरपुर-वाल्मीकिनगर, सहरसा एवं बीरपुर हवाई अड्डे का विकास, संशोधित उड़ान योजना के अन्तर्गत बिहार को प्राथमिकता, अतिरिक्त हवाई अड्डों को उड़ान योजना में शामिल करना, फारबिसगंज हवाई अड्डे का उन्न्यन, राज्य की हवाई पट्टियों का तकनीकी मानकों के अनुरूप उन्नयन जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं, सिविल विमानन विभाग के सचिव निलेश रामचंद्र देवरे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के विकास एवं आधुनिकीकरण, हवाई संपर्कता का विस्तार, सुरक्षा ढांचों का विकास, उड़ान योजना सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी।