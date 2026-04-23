बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी सरकार का फ्लोर टेस्ट कल, बंगाल से लौटने लगे भाजपा विधायक
बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार शुक्रवार को विश्वास मत हासिल करेगी। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए बंगाल गए भाजपा के कई विधायक बिहार लौटने लगे हैं।
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अप्रैल को होगा। सम्राट सरकार शुक्रवार को विश्वास मत हासिल करेगी। इसके लिए बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। फिर इस पर वोटिंग होगी। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक पश्चिम बंगाल से लौटने लगे हैं। विधायकों का पटना पहुंचना शुरू हो गया है।
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद सूबे में 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ शपथ ली थी। लिहाजा, नई सरकार को सदन में फिर से बहुमत साबित करना है।
सम्राट के सामने बहुमत की परेशानी नहीं
हालांकि, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को फ्लोर टेस्ट में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्यों की क्षमता है। अभी 242 विधायक हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई थी। ऐसे में बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है।
एनडीए के 201 विधायक
इस समय विधानसभा में एनडीए के पास 201 विधायक हैं। विपक्षी गठबंधन के पास एआईएमआईएम और बसपा को मिलाकर कुल 41 ही विधायक हैं। ऐसे में एनडीए के समक्ष कोई समस्या नहीं आएगी। सम्राट सरकार फ्लोर टेस्ट आसानी से पास कर लेगी।
बंगाल से लौटने लगे भाजपा विधायक
बिहार के 50 से ज्यादा भाजपा विधायकों को पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अलग-अलग सीटों पर प्रचार और चुनावी प्रबंधन में लगाया था। बंगाल में पहले चरण का मतदान गुरुवार को हो गया। अब दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इससे पहले 24 अप्रैल को सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट होने के चलते सभी विधायक पटना पहु्ंच रहे हैं। शुक्रवार को वे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे।
सम्राट सरकार के बहुमत परीक्षण और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार भी होने की संभावना है। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मिलकर ही सरकार चला रहे हैं। सम्राट कैबिनेट का विस्तार मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।
बिहार विधानसभा का गणित:
- कुल सीटें: 243
- रिक्त: 01
- मौजूदा सीटें: 242
- बहुमत के लिए आवश्यक: 122
बहुमत का गणित:
एनडीए: 201
- भाजपा: 88
- जदयू: 85
- लोजपा (रा): 19
- हम (से): 05
- रालोमो: 04
महागठबंधन: 35
- राजद: 25
- कांग्रेस: 06
- सीपीआई माले: 02
- सीपीएम: 01
- आईआईपी: 01
अन्य: 06
- एआईएमआईएम: 05
- बसपा: 01
- रिक्त: 01 (बांकीपुर सीट)
- नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई
(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।