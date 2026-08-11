पटना मेट्रो के काम में आएगी तेजी, बिहार सरकार ने 628 करोड़ रुपये किए स्वीकृत

सम्राट चौधरी सरकार ने पटना मेट्रो के लिए 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी है। परियोजना के लिए गठित पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से काम हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 60 प्रतिशत राशि बाहरी एजेंसियों से ऋण के रूप में जुटाई जानी है।

पटना मेट्रो के काम में अब और भी तेजी आएगी। दरअसल बिहार सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि स्वीकृत की है। यह राशि 2026-27 में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। इससे मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 628.32 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 2925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसमें से स्वीकृत राशि की पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसका एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में मेट्रो रेल कारपोरेशन को दिया जा रहा है।

परियोजना के लिए गठित पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से काम हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 60 प्रतिशत राशि बाहरी एजेंसियों से ऋण के रूप में जुटाई जानी है। प्राथमिकता गलियारे के दो वर्ष आठ महीने के रखरखाव की जिम्मेदारी डीएमआरसी को दी गई है। इसके लिए 2179.37 करोड़ का अनुमानित खर्च निर्धारित है।

नेहरू पथ: दो वैकल्पिक मार्गों पर परिचालन शुरू नेहरू पथ पर चिड़ियाखाना गेट नंबर-1 के पास ऑटो और ई-रिक्शा का दो अलग-अलग रूट पर परिचालन शुरू कर दिया गया है। राजवंशीनगर हनुमान मंदिर के पास लगातार लग रहे जाम की समस्या को कम करने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार सगुना मोड़ से पटना जंक्शन की ओर जाने वाले ऑटो डुमरा चौकी से एयरपोर्ट रोड, पीर अली पथ और हार्डिंग रोड होते हुए पटना जंक्शन जाएंगे। वहीं, गांधी मैदान की ओर जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा एलएनजेपी अस्पताल रोड से न्यू पुनाईचक होते हुए नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर जाएंगे। यह व्यवस्था सोमवार से लागू कर दी गई है।