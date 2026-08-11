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पटना मेट्रो के काम में आएगी तेजी, बिहार सरकार ने 628 करोड़ रुपये किए स्वीकृत

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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सम्राट चौधरी सरकार ने पटना मेट्रो के लिए 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी है। परियोजना के लिए गठित पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से काम हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 60 प्रतिशत राशि बाहरी एजेंसियों से ऋण के रूप में जुटाई जानी है।

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए। (फाइल फोटो)

पटना मेट्रो के काम में अब और भी तेजी आएगी। दरअसल बिहार सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि स्वीकृत की है। यह राशि 2026-27 में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। इससे मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 628.32 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 2925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसमें से स्वीकृत राशि की पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसका एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में मेट्रो रेल कारपोरेशन को दिया जा रहा है।

परियोजना के लिए गठित पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से काम हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 60 प्रतिशत राशि बाहरी एजेंसियों से ऋण के रूप में जुटाई जानी है। प्राथमिकता गलियारे के दो वर्ष आठ महीने के रखरखाव की जिम्मेदारी डीएमआरसी को दी गई है। इसके लिए 2179.37 करोड़ का अनुमानित खर्च निर्धारित है।

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नेहरू पथ: दो वैकल्पिक मार्गों पर परिचालन शुरू

नेहरू पथ पर चिड़ियाखाना गेट नंबर-1 के पास ऑटो और ई-रिक्शा का दो अलग-अलग रूट पर परिचालन शुरू कर दिया गया है। राजवंशीनगर हनुमान मंदिर के पास लगातार लग रहे जाम की समस्या को कम करने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार सगुना मोड़ से पटना जंक्शन की ओर जाने वाले ऑटो डुमरा चौकी से एयरपोर्ट रोड, पीर अली पथ और हार्डिंग रोड होते हुए पटना जंक्शन जाएंगे। वहीं, गांधी मैदान की ओर जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा एलएनजेपी अस्पताल रोड से न्यू पुनाईचक होते हुए नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर जाएंगे। यह व्यवस्था सोमवार से लागू कर दी गई है।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मेट्रो निर्माण के कारण नेहरू पथ पर चिड़ियाखाना गेट नंबर-1 के पास वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए सगुना मोड़ से राजवंशीनगर आने वाले ऑटो और ई-रिक्शा के रूट में बदलाव किया गया है। पटना जंक्शन की ओर जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा डुमरा पुलिस चौकी से एयरपोर्ट रोड, पीर अली पथ और हार्डिंग रोड होते हुए पटना जंक्शन जाएंगे। इसी तरह गांधी मैदान की ओर जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चिड़ियाखाना गेट नंबर-1 से एलएनजेपी अस्पताल रोड, बोर्ड कॉलोनी और न्यू पुनाईचक होते हुए नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर जाएंगे। सोमवार को कुछ ऑटो और ई-रिक्शा को दोनों रूट पर चलाया गया। इससे मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव कम रहा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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