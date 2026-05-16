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सम्राट सरकार ने मंत्रियों के बाद जिलों में प्रभारी सचिव तैनात किए; विनय को पटना, रवि को नालंदा का जिम्मा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पटना में आईएएस विनय कुमार को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, मंत्री निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि को नालंदा का प्रभार सौंपा गया है। भागलपुर की जिम्मेदारी दीपक आनंद को दी गई है। 

सम्राट सरकार ने मंत्रियों के बाद जिलों में प्रभारी सचिव तैनात किए; विनय को पटना, रवि को नालंदा का जिम्मा

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने जिलों के प्रभारी मंत्री बनाने के बाद अब प्रभारी सचिव भी तैनात कर दिए हैं। विकास योजनाओं की नियमित निगरानी और उन्हें प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से सभी जिलों में प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत आईएएस विनय कुमार पटना तो, कुमार रवि नालंदा के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। रवि अभी निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग में सचिव पद पर तैनात हैं।

सम्राट सरकार ने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 34 अधिकारियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति तथा प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे।

विभागीय अधिसूचना के अनुसार गयाजी जिले के लिए राबर्ट एल चोंग्थू, भोजपुर के लिए संतोष कुमार मल्ल, सारण के लिए पंकज कुमार, मधुबनी के लिए नर्मदेश्वर लाल को प्रभारी सचिव बनाया गया है।

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दरभंगा के लिए राजेश कुमार, मुंगेर के लिए पंकज कुमार पाल, पश्चिमी चंपारण के लिए अभय कुमार सिंह, बक्सर में अजय कुमार यादव, कैमूर में दिवेश सेहरा, रोहतास में संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, सीवान के लिए धर्मेंद्र सिंह, सहरसा विनोद सिंह गुंजियाल, अररिया मो सोहैल, गोपालगंज जय सिंह, औरंगाबाद का मनोज कुमार को प्रभारी सचिव का पद सौंपा गया है। दीपक आनंद भागलपुर के प्रभारी सचिव होंगे।

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इसी तरह समस्तीपुर में प्रणव कुमार, पूर्णिया में कार्तिकेय धनजी, अरवल और जहानाबाद में डा. आशिमा जैन, सुपौल में सीमा त्रिपाठी, मुजफ्फरपुर में चंद्रशेखर सिंह, कटिहार में राज कुमार, किशनगंज में अनिमेष कुमार परासर, जमुई में कौशल किशोर, शिवहर-सीतामढ़ी में राजीव रौशन, शेखपुरा और लखीसराय में कंवल तुनज, वैशाली में रचना पाटिल, नवादा में हिमांशु शर्मा, पूर्वी चंपारण में शीर्षत कपिल अशोक, बांका में निलेश रामचंद्र देवरे और मधेपुरा एवं खगड़िया में राहुल कुमार को प्रभारी सचिव नामित किया गया है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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