मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वाल्मीकिनगर से सोनपुर तक गंडक नदी के किनारे सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे बाढ़ की समस्या से स्थायी निजात मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वाल्मीकिनगर और रक्सौल में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है।

बेतिया/पटना, हिन्दुस्तान टीम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। इससे लोगों को राहत दिलाने के लिए वाल्मीकिनगर से सोनपुर तक गंडक नदी के किनारे सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की समस्या से स्थायी निजात मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वाल्मीकिनगर और रक्सौल में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर बेतिया में एनडीए द्वारा आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा सह ‘संविधान गौरव दिवस’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने चंपारण की धरती को पावन, ऐतिहासिक और अनूठी बताते हुए कहा कि इसी ने महात्मा गांधी को बापू बनाया और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। वाल्मीकिनगर की धरती माता सीता और लव-कुश की स्मृतियों से जुड़ी हुई है। यहां लव-कुश पार्क बनाए जा रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा भी यहां स्थापित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। यह बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। विपक्ष पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और बिहार तेजी से विकास कर रहा है। यह विपक्षी नेताओं को पच नहीं रहा है। इसलिए वे देश में भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाने तथा विदेशों में देश को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता उनके इन प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देगी।