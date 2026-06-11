उपचुनाव में पास होंगे सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर लूट ले जाएंगे महफिल? नितिन नवीन का गढ़ बना हॉट सीट

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चेहरे की पहली परीक्षा होगी। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भाजपा को उसके गढ़ में हराने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा आगामी विधानसभा उपचुनाव में होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर जल्द ही उपचुनाव होगा। इसे भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है, लगभग 3 दशक तक नवीन परिवार का यहां कब्जा रहा। हालांकि, विरोधी दलों के नेताओं ने भाजपा को उसके गढ़ में हराने के लिए कमर कस ली है। बीते विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी पूरा दम लगा रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर में पसीना बहा रहे हैं। भाजपा को इस बार अपने गढ़ में दोहरी चुनौती से जूझना पड़ सकता है।

प्रशांत किशोर पहले ही बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज से प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। इससे मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। पीके की पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर समेत जन सुराज के बड़े नेता हर दिन बांकीपुर में कार्यक्रम और जनसंवाद कर रहे हैं।

पीके ने गुरुवार को बांकीपुर के प्रबुद्धजनों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि यह उपचुनाव सम्राट चौधरी के चेहरे की परीक्षा होगी। उन्होंने कहा, "कई लोग बोल रहे हैं कि भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर गलती की। लोग इस बात से नाराज हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने उन्हें सीएम बनाया है। वह किसी को पूछकर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मतदाताओं के पास भाजपा को बांकीपुर उपचुनाव में हराने का मौका है।"

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर या जन सुराज पार्टी को भले ही ना जिताएं, लेकिन बांकीपुर में भाजपा को हराकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता दें कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला गलत था। इससे पहले पीके ने दावा किया था कि जन सुराज पार्टी इस बार भाजपा को उसके गढ़ (बांकीपुर) में घुसकर हराएगी।

क्या प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे उपचुनाव? सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से मैदान में उतर सकते हैं। उपचुनाव के लिए उनकी पार्टी कड़ी मेहनत भी कर रही है। पीके खुद बांकीपुर में सक्रिय हैं। हालांकि, जन सुराज ने अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। पिछले दिनों पत्रकारों ने जब प्रशांत किशोर से बांकीपुर उपचुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा- कैंडिडेट पार्टी तय करेगी।

बांकीपुर सीट पर क्यों हो रहा उपचुनाव? पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद नितिन ने विधायकी छोड़ दी थी। 30 मार्च को उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब यह सीट खाली हो गई है, इसलिए यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

बिहार विधानसभा उपचुनाव कब होगा? बिहार विधानसभा में फिलहाल बांकीपुर सीट ही खाली है। नियमों के अनुसार, कोई भी सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उस पर उपचुनाव कराया जाता है। नितिन नवीन ने 30 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे में, 30 सितंबर से पहले यहां उपचुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग जुलाई या अगस्त महीने में विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। इस बीच अगर विधानसभा की कोई दूसरी सीट खाली होती है, तो उस पर भी बांकीपुर के साथ ही उपचुनाव हो सकता है।

बांकीपुर सीट का चुनावी इतिहास क्या है? बांकीपुर विधानसभा को पहले पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। साल 1995 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यहां पहली बार भाजपा का झंडा लहराया था। इसके बाद से लगातार इस सीट पर भाजपा ही जीतती आ रही है। नवीन किशोर 4 बार यहां से विधायक बने। उनके निधन के बाद बेटे नितिन नवीन ने 2006 में उपचुनाव जीता। इसके बाद लगातार 4 बार नितिन बांकीपुर से विधानसभा चुनाव जीते। लगभग 30 साल से ज्यादा से यहां नवीन परिवार का कब्जा है। पटना पश्चिम विधानसभा का 2008 के परिसीमन में नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया था।

बांकीपुर सीट से कौन होगा भाजपा कैंडिडेट? बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा भी पूरी तरह से सक्रिय है। पार्टी की ओर से मजबूत कैंडिडेट खोजा जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद यहां बैठकें कर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी। उन्होंने मंडल अध्यक्षों से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ मंथन किया था। हालांकि, अभी तक बीजेपी के उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। पहले संजय मयूख का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था। मगर उन्हें भाजपा ने फिर से एमएलसी बना दिया है, तो वे रेस से बाहर हो गए हैं। फिलहाल अजय आलोक, आशीष सिन्हा, रणवीर नंदन, सुनील वर्मा, सुषमा साहू जैसे नेताओं के नामों की चर्चा हो रही है।

सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा क्यों है उपचुनाव? सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लगभग दो दशक बाद नीतीश कुमार के पद छोड़ने पर पहली बार राज्य में भाजपा का सीएम बनाया गया। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि लोगों ने नीतीश के चेहरे पर वोट दिया था, मगर एनडीए ने 5 महीने में ही सीएम बदल दिया। विपक्षी नेता सम्राट चौधरी को इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड सीएम बता रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधानसभा उपचुनाव बांकीपुर में ही होना है। इसलिए इसे सम्राट के चेहरे की पहली परीक्षा माना जा रहा है।

नितिन नवीन की साख दांव पर बांकीपुर उपचुनाव सम्राट चौधरी के साथ-साथ नितिन नवीन की साख का भी सवाल बना हुआ है। नितिन के परिवार का इस सीट पर तीन दशक तक कब्जा रहा है। वह अब केंद्रीय राजनीति में चले गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नेता बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें, उनके गढ़ में होने वाले उपचुनाव पर रहेगी। इसलिए बांकीपुर को हॉट सीट माना जा रहा है।