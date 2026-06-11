Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उपचुनाव में पास होंगे सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर लूट ले जाएंगे महफिल? नितिन नवीन का गढ़ बना हॉट सीट

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चेहरे की पहली परीक्षा होगी। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भाजपा को उसके गढ़ में हराने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। 

उपचुनाव में पास होंगे सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर लूट ले जाएंगे महफिल? नितिन नवीन का गढ़ बना हॉट सीट

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा आगामी विधानसभा उपचुनाव में होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर जल्द ही उपचुनाव होगा। इसे भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है, लगभग 3 दशक तक नवीन परिवार का यहां कब्जा रहा। हालांकि, विरोधी दलों के नेताओं ने भाजपा को उसके गढ़ में हराने के लिए कमर कस ली है। बीते विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी पूरा दम लगा रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर में पसीना बहा रहे हैं। भाजपा को इस बार अपने गढ़ में दोहरी चुनौती से जूझना पड़ सकता है।

प्रशांत किशोर पहले ही बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज से प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। इससे मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। पीके की पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर समेत जन सुराज के बड़े नेता हर दिन बांकीपुर में कार्यक्रम और जनसंवाद कर रहे हैं।

पीके ने गुरुवार को बांकीपुर के प्रबुद्धजनों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि यह उपचुनाव सम्राट चौधरी के चेहरे की परीक्षा होगी। उन्होंने कहा, "कई लोग बोल रहे हैं कि भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर गलती की। लोग इस बात से नाराज हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने उन्हें सीएम बनाया है। वह किसी को पूछकर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मतदाताओं के पास भाजपा को बांकीपुर उपचुनाव में हराने का मौका है।"

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर या जन सुराज पार्टी को भले ही ना जिताएं, लेकिन बांकीपुर में भाजपा को हराकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता दें कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला गलत था। इससे पहले पीके ने दावा किया था कि जन सुराज पार्टी इस बार भाजपा को उसके गढ़ (बांकीपुर) में घुसकर हराएगी।

क्या प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे उपचुनाव?

सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से मैदान में उतर सकते हैं। उपचुनाव के लिए उनकी पार्टी कड़ी मेहनत भी कर रही है। पीके खुद बांकीपुर में सक्रिय हैं। हालांकि, जन सुराज ने अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। पिछले दिनों पत्रकारों ने जब प्रशांत किशोर से बांकीपुर उपचुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा- कैंडिडेट पार्टी तय करेगी।

ये भी पढ़ें:खुद बांकीपुर लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे प्रशांत? बोले- कैंडिडेट पार्टी चुनेगी

बांकीपुर सीट पर क्यों हो रहा उपचुनाव?

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद नितिन ने विधायकी छोड़ दी थी। 30 मार्च को उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब यह सीट खाली हो गई है, इसलिए यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

बिहार विधानसभा उपचुनाव कब होगा?

बिहार विधानसभा में फिलहाल बांकीपुर सीट ही खाली है। नियमों के अनुसार, कोई भी सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उस पर उपचुनाव कराया जाता है। नितिन नवीन ने 30 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे में, 30 सितंबर से पहले यहां उपचुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग जुलाई या अगस्त महीने में विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। इस बीच अगर विधानसभा की कोई दूसरी सीट खाली होती है, तो उस पर भी बांकीपुर के साथ ही उपचुनाव हो सकता है।

ये भी पढ़ें:हिम्मत है तो खुद लड़ें, PK को BJP का चैलेंज; नितिन बांकीपुर में डटे

बांकीपुर सीट का चुनावी इतिहास क्या है?

बांकीपुर विधानसभा को पहले पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। साल 1995 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यहां पहली बार भाजपा का झंडा लहराया था। इसके बाद से लगातार इस सीट पर भाजपा ही जीतती आ रही है। नवीन किशोर 4 बार यहां से विधायक बने। उनके निधन के बाद बेटे नितिन नवीन ने 2006 में उपचुनाव जीता। इसके बाद लगातार 4 बार नितिन बांकीपुर से विधानसभा चुनाव जीते। लगभग 30 साल से ज्यादा से यहां नवीन परिवार का कब्जा है। पटना पश्चिम विधानसभा का 2008 के परिसीमन में नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया था।

बांकीपुर सीट से कौन होगा भाजपा कैंडिडेट?

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा भी पूरी तरह से सक्रिय है। पार्टी की ओर से मजबूत कैंडिडेट खोजा जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद यहां बैठकें कर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी। उन्होंने मंडल अध्यक्षों से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ मंथन किया था। हालांकि, अभी तक बीजेपी के उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। पहले संजय मयूख का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था। मगर उन्हें भाजपा ने फिर से एमएलसी बना दिया है, तो वे रेस से बाहर हो गए हैं। फिलहाल अजय आलोक, आशीष सिन्हा, रणवीर नंदन, सुनील वर्मा, सुषमा साहू जैसे नेताओं के नामों की चर्चा हो रही है।

सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा क्यों है उपचुनाव?

सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लगभग दो दशक बाद नीतीश कुमार के पद छोड़ने पर पहली बार राज्य में भाजपा का सीएम बनाया गया। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि लोगों ने नीतीश के चेहरे पर वोट दिया था, मगर एनडीए ने 5 महीने में ही सीएम बदल दिया। विपक्षी नेता सम्राट चौधरी को इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड सीएम बता रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधानसभा उपचुनाव बांकीपुर में ही होना है। इसलिए इसे सम्राट के चेहरे की पहली परीक्षा माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर में बीजेपी को जनसुराज ही हरा सकता है, बोले पीके- अब लालू राज नहीं आएगा

नितिन नवीन की साख दांव पर

बांकीपुर उपचुनाव सम्राट चौधरी के साथ-साथ नितिन नवीन की साख का भी सवाल बना हुआ है। नितिन के परिवार का इस सीट पर तीन दशक तक कब्जा रहा है। वह अब केंद्रीय राजनीति में चले गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नेता बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें, उनके गढ़ में होने वाले उपचुनाव पर रहेगी। इसलिए बांकीपुर को हॉट सीट माना जा रहा है।

महागठबंधन के खेमे में अभी सुस्ती

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा और जन सुराज पार्टी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है, वहीं विपक्षी खेमे में सुस्ती देखी जा रही है। 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। 2020 में कांग्रेस के लव सिन्हा 39,036 वोटों से हारे थे। उपचुनाव में महागठबंधन के खेमे में यह सीट आरजेडी या कांग्रेस में किसके पास जाती है, यह देखने वाली बात होगी। वाम दलों का भी इस सीट पर दावा होता रहा है।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर उपचुनाव सरकार के वादों पर जनमत संग्रह, भाजपा को देंगे चुनौती : प्रशांत किशोर

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Samrat Choudhary Prashant Kishor Nitin Nabin अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।