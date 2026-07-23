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छात्र आंदोलन पर सम्राट चौधरी का पहला बयान, कहा- दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर पहली प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से शुरू हुआ छात्र आंदोलन बिहार में पटना और अब कटिहार तक पहुंच गया है। 

छात्र आंदोलन पर सम्राट चौधरी का पहला बयान, कहा- दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा

बिहार समेत देशभर में हो रहे छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने (पेपर लीक के) दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा। केंद्र की एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए सम्राट ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें पीएम ने पेपर लीक के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से कठोर सजा दिलाने का आश्वासन दिया गया।

प्रधानमंत्री ने गुरुवार सुबह साझा किए पोस्ट में कहा कि पेपर लीक के केस की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं।

पीएम ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन, पटना से कटिहार तक बवाल

बता दें कि नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते कई दिनों से युवाओं का आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होने के बाद पटना में भी बुधवार को उग्र प्रदर्शन हुआ। पुलिस और युवाओं के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए।

पटना में गुरुवार को भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। पुलिस को एक-दो बार लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा, राज्य के अलग-अलग शहरों में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कटिहार में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर बवाल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिस ने उन पर लाठियां चलाईं।

Patna: Police personnel stop protestors during a protest demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the NEET paper leak issue, in Patna, Bihar, Thursday, July 23, 2026. (PTI Photo)(PTI07_23_2026_000166B)
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मंगल पांडेय ने पीएम मोदी के फैसले की तारीफ की

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल पांडेय ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण एवं दोषियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों छात्रों के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला बताया है।

Patna: A police officer detains a protester during a demonstration demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over alleged irregularities in the NEET examination, in Patna, Thursday, July 23, 2026. (PTI Photo)(PTI07_23_2026_000154B)

पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब किसी प्रकार की ढिलाई या संरक्षण नहीं होगा। सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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