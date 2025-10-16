तारापुर से पिता शकुनी चौधरी 6 बार रहे विधायक, अब बेटे सम्राट चौधरी पर जीत की जिम्मेदारी

संक्षेप: मुंगेर जिला के 164 तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर अनुमंडल कार्यालय मैं नामांकन दाखिल किया।

बिहार में सियासी हलचल के बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुंगेर जिला के 164 तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर अनुमंडल कार्यालय मैं नामांकन दाखिल किया। उनके साथ टिकट से वंचित जनता दल यू के वर्तमान विधायक राजीव सिंह भी नामांकन के समय उपस्थित रहे।

बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का यह पहला चुनाव है। तारापुर विधानसभा सीट पर कुशवाहा वोटरों की अच्छी तादाद है। यह वहीं विधानसभा सीट है जहां से कभी सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी छह बार विधायक बन चुके हैं।

शकुनी चौधरी की पत्नी भी एक बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। साल 2015 में जब बिहार चुनाव में हार हुई तब इसके करीब 4 साल बाद शकुनी चौधरी ने बिहार की सियासत से सन्यास ले लिया। अब उनके बेटे सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के ना सिर्फ एक बड़े चेहरे हैं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं।

सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि, साल 2021 में तारापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जदयू ने जीत हासिल की थी। अब इस चुनाव में यह सीट बीजेपी के खाते में आई है। कुशवाहा समुदाय के मतदाताओं की भूमिका यहां निर्णायक मानी जाती है। इस बार यहां जदयू का तीर नहीं चला है लेकिन सम्राट चौधरी पर बीजेपी का 'कमल' खिलाने की जिम्मेदारी जरुर है।

सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी तीन बार राजद, एक-एक बार समता पार्टी और एक बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी भी यहां से दो बार जनता दल यूनाइटेड के विधायक रह चुके हैं। हालांकि, उनके निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू के राजीव सिंह ने राजद के अरुण साह को धूल चटाया था।