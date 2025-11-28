दिखने लगा 'सम्राट' इफेक्ट; क्राइम कंट्रोल पर खास रणनीति, रेंज में ATS और हर जिले में STF

संक्षेप: राज्य सरकार का संगठित अपराध पर कड़ी चोट कर सुशासन स्थापित करने पर जोर है। ऐसे में एसटीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के हथियारबंद स्वरूप से लेकर छद्म साइबर स्वरूप ने सरकार को इसके खतरों के प्रति अगाह किया है। ऐसे में 12 साल पहले गठित एटीएस की महत्ता बढ़ी है।

बिहार पुलिस की दो इकाइयों एसटीएफ (विशेष कार्य बल) और एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) का विस्तार होगा। जिला स्तर पर एसटीएफ जबकि रेंज स्तर पर एटीएस की इकाइयां गठित की जाएंगी। सम्राट चौधरी के गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बन गयी है। सरकार की मंजूरी लेकर इसको जल्द लागू किए जाने पर विचार चल रहा है। फिलहाल यह दोनों इकाइयां राज्य मुख्यालय स्तर पर गठित हैं। आवश्यकता पड़ने पर बड़े कांडों के उद्भेदन में इनकी सेवाएं ली जाती हैं।

नशा व साइबर अपराध पर भी लगायी जायेगी लगाम सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन और सीमाई इलाकों में साइबर ठगों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने पहले ही दो नई इकाइयां गठित कर दी है। अब इन इकाइयों को सशक्त किए जाने पर काम होगा। सीमाई इलाकों में साइबर अपराध के बड़े संगठित गिरोह पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इनके सफाये के लिए साइबर अपराध इकाई अभियान चलाएगा। इसी तरह, सूबे में सूखे नशा की खेप पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की तर्ज पर बिहार में स्वापक नियंत्रण व मद्य निषेध इकाई गठित की गयी है।

संगठित अपराध को तोड़ने में एसटीएफ कारगर राज्य सरकार का संगठित अपराध पर कड़ी चोट कर सुशासन स्थापित करने पर जोर है। ऐसे में एसटीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। बड़े कांडों के खुलासे में एसटीएफ ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, हिस्ट्रीशीटर से लेकर बड़े कांडों के आरोपियों की गिरफ्तारी में एसटीएफ ने अहम भूमिका अदा की है। राज्य में नक्सल के सफाये में भी एसटीएफ का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में जिला स्तर पर एसटीएफ इकाइयां गठित होने से संगठित अपराध पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। साथ ही उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में आसानी होगी।