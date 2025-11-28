Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSamrat Choudhary effect special strategy for crime control,ATS in range and STF in each district
दिखने लगा 'सम्राट' इफेक्ट; क्राइम कंट्रोल पर खास रणनीति, रेंज में ATS और हर जिले में STF

दिखने लगा 'सम्राट' इफेक्ट; क्राइम कंट्रोल पर खास रणनीति, रेंज में ATS और हर जिले में STF

संक्षेप:

राज्य सरकार का संगठित अपराध पर कड़ी चोट कर सुशासन स्थापित करने पर जोर है। ऐसे में एसटीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के हथियारबंद स्वरूप से लेकर छद्म साइबर स्वरूप ने सरकार को इसके खतरों के प्रति अगाह किया है। ऐसे में 12 साल पहले गठित एटीएस की महत्ता बढ़ी है।

Fri, 28 Nov 2025 09:49 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार पुलिस की दो इकाइयों एसटीएफ (विशेष कार्य बल) और एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) का विस्तार होगा। जिला स्तर पर एसटीएफ जबकि रेंज स्तर पर एटीएस की इकाइयां गठित की जाएंगी। सम्राट चौधरी के गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बन गयी है। सरकार की मंजूरी लेकर इसको जल्द लागू किए जाने पर विचार चल रहा है। फिलहाल यह दोनों इकाइयां राज्य मुख्यालय स्तर पर गठित हैं। आवश्यकता पड़ने पर बड़े कांडों के उद्भेदन में इनकी सेवाएं ली जाती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नशा व साइबर अपराध पर भी लगायी जायेगी लगाम

सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन और सीमाई इलाकों में साइबर ठगों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने पहले ही दो नई इकाइयां गठित कर दी है। अब इन इकाइयों को सशक्त किए जाने पर काम होगा। सीमाई इलाकों में साइबर अपराध के बड़े संगठित गिरोह पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इनके सफाये के लिए साइबर अपराध इकाई अभियान चलाएगा। इसी तरह, सूबे में सूखे नशा की खेप पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की तर्ज पर बिहार में स्वापक नियंत्रण व मद्य निषेध इकाई गठित की गयी है।

ये भी पढ़ें:टेंडर घोटाले के लपेटे में आए बिहार के 2 IAS, ठेकेदार रिशु ने कराया था यूरोप टूर

संगठित अपराध को तोड़ने में एसटीएफ कारगर

राज्य सरकार का संगठित अपराध पर कड़ी चोट कर सुशासन स्थापित करने पर जोर है। ऐसे में एसटीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। बड़े कांडों के खुलासे में एसटीएफ ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, हिस्ट्रीशीटर से लेकर बड़े कांडों के आरोपियों की गिरफ्तारी में एसटीएफ ने अहम भूमिका अदा की है। राज्य में नक्सल के सफाये में भी एसटीएफ का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में जिला स्तर पर एसटीएफ इकाइयां गठित होने से संगठित अपराध पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। साथ ही उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में आसानी होगी।

आतंकवाद के हथियारबंद स्वरूप से लेकर छद्म साइबर स्वरूप ने सरकार को इसके खतरों के प्रति अगाह किया है। ऐसे में 12 साल पहले गठित एटीएस की महत्ता बढ़ी है। देशभर में आतंकवाद के दरभंगा मॉड्यूल और फुलवारीशरीफ मॉड्यूल की चर्चा रही है। इसके साथ ही म्यांमार देश सहित पूर्वोत्तर राज्य थाईलैंड से देशभर में हथियार सप्लाई के लिए बिहार कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल होता है। ऐसे में रेंज स्तर पर एटीएस की इकाइयां गठित किए जाने से इन पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। गौरतलब है कि बिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी छूती हैं। पूर्वोत्तर में सीमांचल जबकि पश्चिमोत्तर में चंपारण के जिलों को तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है।

ये भी पढ़ें:मुंह में गोली मार दूंगा; बिहार हार की समीक्षा बैठक में भिड़े कांग्रेस प्रत्याशी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Samrat Choudhary Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।