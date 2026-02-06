Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsSamrat Choudhary challenges Rabri to name Minister son in NEET student rape murder case says will send jail in 24 hours
मंत्री या बेटे का नाम बताएं राबड़ी, जेल में डाल देंगे; नीट छात्रा केस में सम्राट चौधरी की चुनौती

मंत्री या बेटे का नाम बताएं राबड़ी, जेल में डाल देंगे; नीट छात्रा केस में सम्राट चौधरी की चुनौती

संक्षेप:

पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में राबड़ी देवी के सनसनीखेज आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनौती दी है कि राबड़ी खुले तौर पर मामले में शामिल मंत्री के बेटे का नाम लें तो वो 24 घंटे में उसे जेल भेज देंगे।

Feb 06, 2026 01:33 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के उप-मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सनसनीखेज आरोपों पर जवाब में उन्हें चुनौती दी है कि अगर राबड़ी देवी नीट छात्रा हत्याकांड में शामिल किसी भी मंत्री के बेटे का नाम सार्वजनिक तौर पर लेती हैं तो 24 घंटे में उसे जेल भेज दिया जाएगा। राबड़ी देवी ने गुरुवार को यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि नीट छात्रा की रेप और हत्या के केस में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल होगा, इसलिए सरकार मामले की लीपापोती में जुटी है। नीतीश कुमार सरकार ने लगभग 20 दिनों तक बिहार पुलिस की जांच के बाद 31 जनवरी को केस की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपन की सिफारिश की थी।

सम्राट चौधरी ने शुक्रवार की सुबह एक वीडियो जारी करके राबड़ी देवी के आरोपों पर पलटवार में उन्हें मंत्री के बेटे का नाम लेने की चुनौती दी है और कहा है कि अगर उनके पास जानकारी है तो वो इस केस का सबूत छुपा रही हैं। सम्राट ने कहा- ‘विपक्ष राजनीति कर रहा है। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं थी। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राबड़ी देवी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें शामिल हैं, नाम दें, नाम बताएं। यदि राबड़ी देवी नहीं बता रही हैं तो इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही हैं। राबड़ी देवी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा, तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम करेंगे।’

राबड़ी देवी ने कल कहा था कि इस केस में कोई सरकार की ही आदमी शामिल है, इसलिए सरकार इस केस की लीपापोती करके सीबीआई को दे रही है। राबड़ी ने यह भी आरोप लगाया था कि जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई भी तो सरकार की ही है, वो क्या जांच करेगी। 11 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की एक लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस लड़की की तबीयत 6 जनवरी को खराब हुई थी, जिसके बाद मौत से पहले तीन अस्पतालों में इलाज चला। लड़की के साथ रेप को लेकर शुरुआत में पुलिस अफसरों के बयान और आगे फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के नतीजों में विरोधाभास को लेकर पुलिस जांच पर संदेह गहरा गया था।

