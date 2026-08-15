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सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ाई नीतीश की परंपरा, स्वतंत्रता दिवस पर नदवां पहुंचे; महादलित टोला में योजनाओं की बहार

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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15 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के वंचित और पिछड़ा समुदाय को सम्मान और समानता के अधिकार का एहसास कराने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की थी। अब बतौर सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। 

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (बाएं) ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार (दाएं फाइल फोटो) की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादलित टोला के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत की

बिहार के मुख्यमंत्री के सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्राट शनिवार को पटना जिले के धनरुआ प्रखंड स्थित नदवां गांव पहुंचे। यहां महादलित टोला में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। सम्राट की मौजूदगी में महादलित के सबसे बड़े बुजुर्ग जुगेश्वर मांझी ने तिरंगा झंडा फहराया। सीएम ने इस दौरान नदवां में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति दी। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष नीतीश कुमार भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न महादलित टोला में जा चुके हैं और ध्वजारोहण कार्यक्रम मे शिरकत कर चुके हैं। नीतीश ने ही 15 साल पहले यह परंपरा शुरू की थी।

बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त 2026 को पहली बार पटना के गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। गांधी मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सीएम पटना जिले के धनरुआ प्रखडं स्थित नदवां गांव पहुंचे। सीएम नदवां के महादलित टोला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए।

महादलित टोला में झंडारोहण करते सीएम सम्राट चौधरी

परंपरा के अनुसार सीएम की मौजूदगी में टोला के सबसे वयोवृद्ध नागरिक ने तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित कर गांव के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।

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नदवां गांव को योजनाओं की बहार

सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि नदवां हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप के का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने उच्च विद्यालय के खेल मैदान के जीर्णोद्धार योजना को भी हरी झंडी दिखाई।

महादलित टोला में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

समाज के वंचित वर्ग को सम्मान देने की पहल

वंचित वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री किसी ना किसी महादलित टोला में जाकर गांव के सबसे बुजुर्ग से झंडारोहण करवाते हैं। वंचित समुदाय के लोगों को सम्मान और समानता का एहसास दिलाने के उद्देश्य से यह पहल की जाती है।

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2011 में नीतीश ने शुरू की थी पहल

लगभग 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने ही यह पहल शुरू की थी। साल 15 अगस्त 2011 को उन्होंने महादलित टोला में जाकर झंडारोहण करवाया था। इसके बाद गणतंत्र दिवस पर भी नीतीश ने यह पहल अपनाई।

इसके बाद लगभग हर साल वे वंचित और पिछड़ा वर्ग के बीच जाकर सहभागिता का संदेश देते रहे। नीतीश ने इसी साल अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। अब सम्राट भी नीतीश की इस खास परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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