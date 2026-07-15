पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स लगेगा, बाइक पर रोड टैक्स बढ़ा; सम्राट कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मुहर
बुधवार को सम्राट कैबिनेट की मीटिंग में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
Samrat Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। कैबिनेट मीटिंग में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य के पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स लगेगा। इसके अलावे दोपहिया गाड़ियों के रोड टैक्स में एक प्रतिशत बृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। राज्य के जेलों में कक्षपाल के तौर पर तैनात भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा मिला है। इसके अलावे भागलपुर ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट के लिए 1425 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए राशि का निर्धारण भी कर दिया गया है।
बुधवार दोपहर बाद सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। जिन 30 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई उनमें चर्चा में रहे गांव में होल्डिंग टैक्स लगाने का एजेंडा भी शामिल है। सरकार ने फैसला किया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी होल्डिंग टैक्स लगेगा। गांव में प्रति मकान 1200 रूपए टैक्स लेने का प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इसकी जरूरत नहीं बताई थी।
कैबिनेट की मीटिंग में भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। बिहार के काराओं में अनुबंध के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। काफी दिनों से इसमें बढोतरी की मांग की जा रही थी। दोपहिया गाड़ी खरीदना अब महंगा होगा। रोड टैक्स में एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।
भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा। इसके निर्माण के लिए 1425 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए 556 करोड़ की स्वीकृति मिली। इसी प्रकार मुंगेर जिला में एयरपोर्ट के लिए 1726 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए 773 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
नागरिक सुरक्षा और महिलाओं के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया। महिला पुलिसकर्मी(पुलिस दीदी) के लिए1500 स्कूटी खरीद की जाएगी जिसमें एक हजार पेट्रोल इंजन गाड़ी और पांच सौ इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी। पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए 32 सौ बाइक खरीद के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। शहरी इलाके में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मॉल जैसे स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गयी है।
पुनौराधाम के विकास के लिए पचास एकड़ जमीन दिलाने पर भी स्वीकृति दे दी गई। कैबिनेट में बिहार एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक रामाकान्त प्रसाद की संविदा आधारित पुनः नियुक्ति अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक यानी एक वर्ष के लिए भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। रामाकान्त प्रसाद 30 जून 2024 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें