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Samrat Cabinet Ministers Oath Live: सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज, पीएम की मौजूदगी में मंत्री लेंगे शपथ

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई VVIP इस क्षण के गवाह होंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सैय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज, पीएम की मौजूदगी में मंत्री लेंगे शपथ

Samrat Choudhary Ministers Oath LIVE

Nishant Nandan| लाइव हिन्दुस्तान,पटना | Thu, 07 May 2026 08:43 AM IST
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Samrat Cabinet Ministers Oath Live: पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज एक बार फिर बड़े ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार होगा और सम्राट के कई नए मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई VVIP इस क्षण के गवाह होंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सैय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे के आसपास पटना एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी वहां से सड़क के रास्ते कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। इस दौरान रास्ते में कई जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा।यहां बता दें कि बीते 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सरकार में जदयू कोटे के दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी व बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। विधायकों की संख्या के अनुसार बिहार में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है।

7 May 2026, 08:43:47 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: देर रात मंत्रियों के नाम पर हुई थी चर्चा

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार समारोह में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बुधवार की रात पटना पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद होटल मौर्य मेंं गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के साथ भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों के नामों पर चर्चा की थी।

अधिकतर पुराने चेहरों को ही फिर से सरकार में शामिल करने पर सहमति बनी थी। 11 बजे तक चली बैठक में बीएल संतोष, भीखू भाई दलसानिया, विनोद तावड़े और नागेन्द्र मौजूद थे। अमित शाह और नितिन नवीन ने ललन सिंह और संजय झा के साथ भी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की।

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7 May 2026, 08:41:28 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: बीजेपी खेमे से किन्हें आया शपथ के लिए फोन

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: भाजपा खेमे से विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा, दिलीप जायसवाल,प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, रमा निषाद, केदार गुप्ता और मिथलेश तिवारी को मंत्री बनने का संदेश मिल चुका है। इनके अलावा कुछ अन्य नेताओं को भी फोन आने की बात कही जा रही है।

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7 May 2026, 08:33:23 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष वाहन से गांधी मैदान जाएंगे,

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: पटना एयरपोर्ट से लेकर हज भवन होते हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय, आयकर गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, फ्रेजर रोड होते हुए गांधी मैदान तक जाने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए 15 स्थानों पर मंच बनाए गए हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार पीएम 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से पीएम विशेष वाहन से हज भवन, प्रदेश भाजपा दफ्तर होते हुए डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान पहुंचेंगे। 12 बजे गांधी मैदान पहुंचने के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। शपथ ग्रहण के बाद पीएम गांधी मैदान में बने हेलीपैड से ही हेलिकॉप्टर से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सवा एक बजे पीएम पटना से वापस लौट जाएंगे।

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7 May 2026, 08:24:51 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: जेडीयू कोटे से शपथ के लिए किन्हें फोन आया

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: कुछ मीडिया रिपोर्ट में उन नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं जिन्हें सम्राट कैबिनेट में शपथ लेने के लिए फोन किया गया है। जेडीयू कोटे से जिन नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं उनमें-

1.श्रवण कुमार

2.मदन सहनी

3.लेसी सिंह

4.श्वेता गुप्ता

5.भगवान सिंह कुशवाहा

6.दामोदर रावत

7.बुलो मंडल

8.सुनील कुमार

9.शीला मंडल

10. निशांत कुमार

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7 May 2026, 08:02:14 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: गांधी मैदान में 150 पुलिस अफसरों की तैनाती

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: गांधी मैदान में गुरुवार को होने वाले मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के मद्दनेजर पटना पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए हैं। लगभग ढाई हजार पुलिस के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक सात किमी के क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। एयरपोर्ट, शेखपुरा, राजवंशीनगर, आयकर गोलंबर, डाकबंगला, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। चार आईपीएस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। सिटी एसपी (मध्य) दीक्षा ने बताया कि प्रधानमंत्री और वीवीआईपी के अपना आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

150 पुलिस पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। एयरपोर्ट के पास पीर अली पथ, नेहरू पथ, वीरचंद पथ, हार्डिंग रोड आदि पर जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा गांधी मैदान के चारों ओर पुलिस पदाधिकारी, फायर बिग्रेड और एंबुलेंस की तैनाती रहेगी। इसके अलावा अशोक राजपथ, छज्जूबाग, पुलिस लाइन, एग्जीबिशन रोड आदि इलाके में भी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। गांधी मैदान के चारों ओर ऊंची इमारतों पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से भीड़ पर नियंत्रण रखा जाएगा।

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7 May 2026, 07:43:58 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: गांधी मैदान में 300 सफाई कर्मियों की तैनाती

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर साफ-सफाई और जलनिकासी के लिए 300 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं पंप की मदद से पानी निकाला जा रहा है। समारोह में शामिल होने वालों के लिए पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई है।

नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने सभी वरीय पदाधिकारियों को गांधी मैदान में की गई तैयारियों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। गेट 7 एवं 10 स्थित स्थायी प्याऊ पानी की व्यवस्था की गई है।

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7 May 2026, 07:30:20 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: गांधी मैदान में छह गेट से प्रवेश करेंगे आम लोग

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आम लोग गांधी मैदान के गेट संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं मीडियाकर्मियों का प्रवेश गेट संख्या 11 से होगा। जिला प्रशासन ने बुधवार को गांधी मैदान में प्रवेश और इससे संबंधित पार्किंग योजना की जानकारी साझा की किसी भी आपात् स्थिति के लिए जिला कंट्रोल रूम का नंबर दिन-रात संचालित रहेगा।

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7 May 2026, 07:18:56 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: अमित शाह ने हनुमान मंदिर में की पूजा

बुधवार की शाम पटना पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू पथ स्थित राजवंशी नगर पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हुनमान जी की आरती कर भागवान से देश और बिहार की तरक्की का आशीर्वाद मांगा।

बतातें चलें कि गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में होने वाले सम्राट चौधरी के मंत्रीपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आये हैं। इस दौरान पंचरूपी हनुमान मंदिर में गृह मंत्री का स्वागत बिहार राज्य धार्मिक न्याद पर्षद के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणवीर नंदन ने किया।

इस मौके पर पंचरूपी हनुमान मंदिर न्यास समिति के सदस्य सह मीडिया समन्वयक आलोक कुमार, मंदिर न्यास के सदस्य प्रेम कुमार, गोल्ड मैन प्रेम सिंह, मंदिर के पुजारी शिवकांत झा, संतोष तिवारी, बिरजू मिश्रा, सुबोध तिवारी, मंदिर के कर्मी ओमप्रकाश एवं संजीव रंजन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

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7 May 2026, 07:17:52 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: शपथ समारोह को लेकर तैयारियां पूरी

सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 21 दिन बाद हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना के डीएम-एसएसपी ने बुधवार को गांधी मैदान में की गई तैयारियों का जायजा कई चरणों में लिया। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा इंतजामों की निगरानी की जा रही है। पटना एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल के अलावा आसपास के इलाकों में भी अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती रहेगी।

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7 May 2026, 07:15:30 AM IST

Samrat Cabinet Ministers Oath Live: जदयू-भाजपा से कितने मंत्री शपथ लेंगे

मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू से 12, भाजपा से 13 या 14, लोजपा (आर) से दो, रालोमो व हम (से.) से एक-एक को मिलाकर 29-30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका मिलने की संभावना है। तीन-चार पद खाली रखे जाने के आसार हैं। जदयू के कोटे से दो जबकि भाजपा कोटे से भी एक या दो पद रिक्त रहेंगे।

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