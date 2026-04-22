सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम, दिल्ली से लौटते ही नीतीश से मिले सीएम, 24 को फ्लोर टेस्ट
बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को दो दिवसीय दिल्ली दौरे से पटना लौटे। शाम में सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पटना लौटने के बाद सीएम ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की।
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार शाम को होगी। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा वरीय अधिकारी शामिल होगे। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सम्राट सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। सीएम सम्राट चौधरी बुधवार दोपहर को दिल्ली दौरे से लौट गए हैं। पटना लौटने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की।
सम्राट कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम 6 बजे से पटना स्थित मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में शुरू होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में अभी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मिलकर ही सरकार चला रहे हैं। बीते 16 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सम्राट के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एवं बिजेंद्र यादव ने ही शपथ ली थी।
आगामी 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दिन नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार सदन में अपना विश्वास मत पेश करेगी। इसके बाद अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम सम्राट हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर पटना लौटे हैं।
दो दिन दिल्ली में रहे सम्राट
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को दिल्ली गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में पहले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इसके बाद बुधवार सुबह वे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह से भी मिले। दिल्ली में मेल-मुलाकात का दौर खत्म कर बुधवार को ही सीएम पटना के लिए रवाना हो गए।
बुधवार दोपहर में पटना लौटने के बाद सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। कैबिनेट बैठक से ठीक पहले नीतीश से उनकी यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है।
बता दें कि लगभग दो दशक तक मुख्यमंत्री पद पर रहे नीतीश ने इस्तीफा देने से पहले कहा था कि वह बिहार में एनडीए की नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कहते रहे हैं कि नीतीश के मार्गदर्शन में ही उनकी सरकार चलती रहेगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।