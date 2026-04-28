बिहार में 4 मई के बाद सम्राट कैबिनेट का विस्तार, भाजपा-जदयू समेत पांचों पार्टी से कितने मंत्री शपथ लेंगे?

बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार की घड़ी निकट आने वाली है। 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। नई सरकार में भाजपा, जदयू समेत पांचों दलों से कितने और कौन-कौन मंत्री शपथ लेंगे, इस पर चर्चा तेज है।

Samrat Cabinet Expansion: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है। मई से पहले सप्ताह में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा। नई सम्राट कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) से कितने और कौन-कौन मंत्री बनाए जाएंगे, इस पर अटकलबाजी का दौर जारी है।

एनडीए सूत्रों के अनुसार नई सम्राट कैबिनेट का स्वरूप पूर्व की नीतीश कैबिनेट जैसा ही रहेगा। यानी पिछली सरकार में जिस पार्टी के जितने मंत्री थे, उतने ही नए मंत्रिमंडल में भी रहने की संभावना है। हालांकि, भाजपा और जदयू में एक-दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। पिछले दिनों जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था, तब एनडीए के वरीय नेताओं ने बताया था कि सत्ता का सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी स्वरूप वैसा का वैसा ही रहेगा।

पिछली नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री जदयू से और भाजपा से दो डिप्टी सीएम थे। अब नई सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और जदयू से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। नए मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरों की जगह नए को मौका दिया जा सकता है। हालांकि, ज्यादा बदलाव होने की संभावना बहुत कम है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे अधिकतर प्रमुख नेताओं को सम्राट सरकार में भी मंत्री बनाए जाने के पूरे आसार हैं।

क्यों हो रहा मंत्रिमंडल विस्तार? दरअसल, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बीते 15 अप्रैल को राज्य में नई सरकार का गठन किया गया था। उस समय सिर्फ नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एवं बिजेंद्र यादव ने ही शपथ ली थी। इसके बाद सीएम ने सभी विभागों को अपने और दोनों डिप्टी सीएम के बीच ही बांट दिया था। अभी ये तीनों नेता मिलकर ही सरकार चला रहे हैं।

पुरानी नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी से कितने मंत्री थे? नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई थी, तब मंत्रिमंडल में कुल 27 सदस्यों को शामिल किया गया था। इसमें एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम भी शामिल थे।

5 महीने पहले गठित नीतीश कैबिनेट में भाजपा से सर्वाधिक 14 मंत्री बनाए गए थे। वहीं, जदयू से एक मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल 8 मंत्री थे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के दो, जबकि हम एवं रालोमो से एक-एक मंत्री रहे। उस समय कैबिनेट के सदस्य रहे नितिन नवीन ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाकी की कैबिनेट नीतीश के इस्तीफे के साथ भंग हो गई थी।

सीएम समेत अधिकतम 36 मंत्री की क्षमता बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। गठबंधन की सरकार में आम तौर पर जिस पार्टी के जितने विधायक होते हैं, उसी अनुपात में मंत्री पद मिलते हैं। नीतीश कैबिनेट के गठन में भी यही फॉर्मूला लगाया गया था। हर 5-6 विधायकों पर एक मंत्री बनाया गया। हालांकि, विधायकों की संख्या के आधार पर जदयू ने कैबिनेट में अपने कोटे के पूरे पद नहीं भरे थे। लोजपा-आर से भी एक पद खाली था। भाजपा, हम और रालोमो ने अपना कोटा लगभग पूरा कर लिया था।

अब सभी की नजरें सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई हैं। आगामी विस्तार में पुराने फॉर्मूले के आधार पर ही मंत्री पदों का बंटवारा होने की चर्चा है। जदयू के कुछ पद जो पिछली सरकार में खाली थे, उन्हें सम्राट कैबिनेट में भरा जा सकता है। इससे नीतीश कुमार की पार्टी से नए चेहरों को मौका मिल सकता है।