Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में 4 मई के बाद सम्राट कैबिनेट का विस्तार, भाजपा-जदयू समेत पांचों पार्टी से कितने मंत्री शपथ लेंगे?

Apr 28, 2026 03:23 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार की घड़ी निकट आने वाली है। 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। नई सरकार में भाजपा, जदयू समेत पांचों दलों से कितने और कौन-कौन मंत्री शपथ लेंगे, इस पर चर्चा तेज है।

बिहार में 4 मई के बाद सम्राट कैबिनेट का विस्तार, भाजपा-जदयू समेत पांचों पार्टी से कितने मंत्री शपथ लेंगे?

Samrat Cabinet Expansion: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है। मई से पहले सप्ताह में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा। नई सम्राट कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) से कितने और कौन-कौन मंत्री बनाए जाएंगे, इस पर अटकलबाजी का दौर जारी है।

एनडीए सूत्रों के अनुसार नई सम्राट कैबिनेट का स्वरूप पूर्व की नीतीश कैबिनेट जैसा ही रहेगा। यानी पिछली सरकार में जिस पार्टी के जितने मंत्री थे, उतने ही नए मंत्रिमंडल में भी रहने की संभावना है। हालांकि, भाजपा और जदयू में एक-दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। पिछले दिनों जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था, तब एनडीए के वरीय नेताओं ने बताया था कि सत्ता का सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी स्वरूप वैसा का वैसा ही रहेगा।

पिछली नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री जदयू से और भाजपा से दो डिप्टी सीएम थे। अब नई सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और जदयू से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। नए मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरों की जगह नए को मौका दिया जा सकता है। हालांकि, ज्यादा बदलाव होने की संभावना बहुत कम है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे अधिकतर प्रमुख नेताओं को सम्राट सरकार में भी मंत्री बनाए जाने के पूरे आसार हैं।

ये भी पढ़ें:सम्राट कैबिनेट का विस्तार कब होगा? डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने दिया यह जवाब

क्यों हो रहा मंत्रिमंडल विस्तार?

दरअसल, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बीते 15 अप्रैल को राज्य में नई सरकार का गठन किया गया था। उस समय सिर्फ नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एवं बिजेंद्र यादव ने ही शपथ ली थी। इसके बाद सीएम ने सभी विभागों को अपने और दोनों डिप्टी सीएम के बीच ही बांट दिया था। अभी ये तीनों नेता मिलकर ही सरकार चला रहे हैं।

पुरानी नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी से कितने मंत्री थे?

नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई थी, तब मंत्रिमंडल में कुल 27 सदस्यों को शामिल किया गया था। इसमें एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम भी शामिल थे।

5 महीने पहले गठित नीतीश कैबिनेट में भाजपा से सर्वाधिक 14 मंत्री बनाए गए थे। वहीं, जदयू से एक मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल 8 मंत्री थे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के दो, जबकि हम एवं रालोमो से एक-एक मंत्री रहे। उस समय कैबिनेट के सदस्य रहे नितिन नवीन ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाकी की कैबिनेट नीतीश के इस्तीफे के साथ भंग हो गई थी।

ये भी पढ़ें:नीतीश से मिले सीएम सम्राट; ललन साथ, बिजेंद्र से भी बात; कैबिनेट विस्तार की चर्चा

सीएम समेत अधिकतम 36 मंत्री की क्षमता

बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। गठबंधन की सरकार में आम तौर पर जिस पार्टी के जितने विधायक होते हैं, उसी अनुपात में मंत्री पद मिलते हैं। नीतीश कैबिनेट के गठन में भी यही फॉर्मूला लगाया गया था। हर 5-6 विधायकों पर एक मंत्री बनाया गया। हालांकि, विधायकों की संख्या के आधार पर जदयू ने कैबिनेट में अपने कोटे के पूरे पद नहीं भरे थे। लोजपा-आर से भी एक पद खाली था। भाजपा, हम और रालोमो ने अपना कोटा लगभग पूरा कर लिया था।

अब सभी की नजरें सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई हैं। आगामी विस्तार में पुराने फॉर्मूले के आधार पर ही मंत्री पदों का बंटवारा होने की चर्चा है। जदयू के कुछ पद जो पिछली सरकार में खाली थे, उन्हें सम्राट कैबिनेट में भरा जा सकता है। इससे नीतीश कुमार की पार्टी से नए चेहरों को मौका मिल सकता है।

वहीं, लोजपा-आर, हम और रालोमो से पुराने मंत्रियों को ही रिपीट किए जाने की संभावना है। भाजपा में जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कुछ-एक चेहरे ही इधर-उधर किए जा सकते हैं। बड़े बदलाव के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। अगले सप्ताह तक स्थिति साफ हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ IAS अफसरों का ट्रांसफर, 'सम्राट' सरकार का प्लान
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Samrat Choudhary Samrat Choudhary Cabinet Samrat Choudhary Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।