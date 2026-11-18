जमुई और बांका में खनन ब्लॉक की नीलामी को कैबिनेट की मंजूरी, सम्राट चौधरी का ऐलान
खुद सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी है। इसके तहत जमुई और बांका में खनन ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। खुद सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी है। इसके तहत जमुई और बांका में खनन ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में 11,200 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने से लेकर दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि हमारी सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा, सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी तथा आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम प्रशासन के माध्यम से विकसित बिहार का निर्माण सम्राट सरकार का संकल्प है।