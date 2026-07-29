22891 पदों पर भर्ती, पटना और मुजफ्फरपुर में नए कोर्ट; सम्राट चौधरी कैबिनेट की 24 एजेंडों पर मुहर
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। पटना और मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 3 स्पेशल कोर्ट खोले जाएंगे।
बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के कुल 22891 पदों पर भर्ती की जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में 3 नए स्पेशल कोर्ट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसले लिए गए। सम्राट कैबिनेट से कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिल को भी फिर से चालू किया जाएगा।
सम्राट सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और सहकारिता ढांचे को मजबूत करने के लिए 'बिहार खेल नीति-2026' और 'बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026' को कैबिनेट से मंजूरी दी है।
इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए बजट
बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में अत्याधुनिक मशीनें, उपकरण और कंप्यूटर खरीदने के लिए कुल 120.99 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट से दी गई है।
आंगनबाड़ी में 22 हजार पदों पर भर्ती
बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22891 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें आंगनबाड़ी सेविका के 6141, तो सहायिका के 16750 पद शामिल हैं। सम्राट कैबिनेट से आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन की संशोधित मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई है।
जमुई में एनएच पर दो पुल बनेंगे
नेशनल हाईवे 333ए पर जमुई जिले में दो पुराने क्षतिग्रस्त पुल की जगह नए ब्रिज बनाए जाएंगे। दोनों पुलों के निर्माण पर कुल लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहला पुल नरियाना घाट, किऊल नदी पर बनेगा। दूसरा पुल मांगोबंदर में सुकनर नदी पर बनाया जाएगा।
दरभंगा और मधुबनी में बंद चीनी मिल फिर से शुरू होगी
दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का फैसला हुआ है। इसके लिए सरकार परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी।
भ्रष्टाचार के केस की सुनवाई के लिए 3 स्पेशल कोर्ट का गठन
बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की अब तेजी से सुनवाई होगी। पटना में दो और मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से 3 स्पेशल जज के पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा, बिहार के 19 न्यायमंडलों में एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज लंबित मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए भी जजों के 19 पदों के सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट से मिल गई है।
किशनगंज और लखीसराय में जलापूर्ति परियोजना
अमृत 2.0 योजना के तहत किशनगंज में 53.71 करोड़ और लखीसराय में 150.96 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
कृषि के क्षेत्र में बिहार कैबिनेट के प्रमुख फैसले-
- चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए 236.58 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर और किसान ड्रोन बैंक की सुविधा मिलेगी।
- सभी 38 जिलों में वर्मी कम्पोस्ट और गोबर/बायोगैस इकाइयों के लिए 30.17 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल) के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 97.48 करोड़ रुपये की कार्ययोजना पास हुई है।
- सबौर कृषि विश्वविद्यालय को वेतन एवं पेंशन भुगतान हेतु 158.62 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है।
सम्राट कैबिनेट के अन्य निर्णय-
- पटना में केंद्रीय एजेंसी एनआईए का नया कार्यालय बनेगा। इसके लिए कार्यालय भवन-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए पाटलिपुत्र अंचल के ढकनपुरा में 1 एकड़ जमीन 57.37 करोड़ रुपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।
- राज्य में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता के लिए 'ई-कैबिनेट प्रणाली' लागू करने और इसके लिए एनआईसी को कार्य आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।
- पटना हाईकोर्ट परिसर में बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए पूर्व स्वीकृत राशि को बढ़ाकर 57.33 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्राकलन को स्वीकृति दी गई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।