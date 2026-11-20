बिहार में 2.25 लाख करोड़ के निवेश करार, अदाणी और NTPC के प्लांट लगेंगे; सम्राट बोले- खुले दिल से आओ
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजदूगी में बिहार सरकार ने विभिन्न कंपनियों से 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा विभाग ने बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट और पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, अदाणी की कंपनियों से करार किया है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के औद्योगीकरण की दिशा में बड़ी पहल हुई है। शुक्रवार को ऊर्जा समेत अन्य उद्योग में 2.25 लाख करोड़ के निवेश को लेकर करार हुआ। इनमें सर्वाधिक 1.72 लाख करोड़ की परियोजनाएं ऊर्जा क्षेत्र की हैं। अदाणी और एनटीपीसी जैसी कंपनियां बिहार में पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उद्योग और ऊर्जा विभाग तथा विभिन्न कंपनियों के साथ करारनामे का हस्तांतरण किया गया। सीएम ने उद्यमियों से कहा कि वे बिहार पर विश्वास करें और राज्य में खुले दिल और दिमाग से उद्योग लगाएं।
सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के एक होटल में आयोजित उद्यमियों से संवाद और एमओयू एक्सचेंज समारोह में कहा कि बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव उद्यमियों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र की 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किए गए। इन परियोजनाओं के माध्यम से 1,72,885 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इनमें दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र (न्यूक्लियर पावर प्लांट) और चार पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट शामिल हैं।
बांका में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा एनटीपीसी
भारत सरकार का उपक्रम एनटीपीसी बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इसकी स्थापना बांका जिले के भितिया में होगी। इसकी लागत लगभग 70 हजार करोड़ रुपये है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।
सीवान में भी लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट
इसके अलावा एनपीसीआईएल सीवान जिले के रघुनाथपुर स्थित तलहर में भी एक न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। इसकी लागत भी 70 हजार करोड़ और क्षमता 2800 मेगावाट होगी।
नवादा और जमुई में अदाणी के प्रोजेक्ट
अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी हाइड्रो एनर्जी सेवन लिमिटेड नवादा के एकतारा एवं पथरा में 1800 मेगावाट तथा 10,800 मेगावाट-आवर भंडारण क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज परियोजना विकसित करेगी। इसकी लागत 9900 करोड़ रुपये है। वहीं, जमुई जिले के मिर्चा पाठक चक में भी अदाणी हाइड्रो एनर्जी फिफ्टिन लिमिटेड इसी तरह का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाएगी, जिसकी लागत लगभग 9900 करोड़ रुपये है।
इन कंपनियों से भी करार
ऊर्जा विभाग ने टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य कंपनियों के साथ भी करार किया है। टोरेंट एनर्जी नवादा के हरदिया एवं फुलवरिया डैम में पंप्ड स्टोरेज परियोजना लगाएगी। वहीं, ग्रीनको औरंगाबाद के नारायणपुर और गजोई में इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम करेगा।
इसके अलावा, बिहार सरकार ने फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, सीटीआरएलएस, रेनवियन (रामकी ग्रुप), एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीपीए प्राइवेट लिमिटेड, रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, राणा होल्डिंग, बगमेनिया सेमीकॉन और एम/एस किविसा ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियों के साथ भी एमओयू किया है।
सीएम बोले- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बना रहे
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्यमियों से कहा कि आप बिहार पर भरोसा रखें और प्रदेश में खुले दिल-दिमाग से निवेश करें। उन्होंने उद्यमियों से बिहार की प्रगति में अपना योगदान देने की अपील की। सीएम ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया जा रहा है। निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। निर्धारित अवधि में स्वीकृति नहीं मिलती है तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।