पटना में अंडरग्राउंड रोड, बिहार में 1 करोड़ उद्यमी बनेंगे, टाउनशिप की जमीन से रोक हटी; सम्राट कैबिनेट के 44 फैसले

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 44 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप की जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटा दी है। पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा। नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल खुलेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्तावों पर मुहर (फाइल फोटो)

पटना के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले पांच सालों में सरकार बिहार के 1 करोड़ लोगों को उद्यमी बनाएगी। राज्य में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के क्षेत्रों की जमीन की खरीद-बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया गया है। मोतिहारी, पूर्णिया और छपरा में सिटी एसपी तैनात होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में रोजगार, उद्योग, अपराध नियंत्रण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुल 44 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति-2026 लाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एआई के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और नए उद्यमों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी सेवाओं में एआई के उपयोग को बढ़ावा देगी। इसके लिए नए केंद्र, तकनीकी पार्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर बनेगा पटना शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर योजना पर काम होगा। इसके फिजिबिलिटी स्टडी कार्य पर 18.21 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसकी मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है।

5 साल में एक करोड़ उद्यमी बनाएगी सरकार सम्राट कैबिनेट ने बिहार एमएसएमई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार ने अगले पांच सालों में 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राज्य में साख-जमा अनुपात 75 प्रतिशत तक पहुंचाने, सभी 38 जिलों में एमएसएमई केंद्र खोलने और प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है।

बिजली सप्लाई पर 3 साल में 11 हजार करोड़ खर्च होंगे बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सम्राट कैबिनेट ने 3 सालों में योजना पूरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने एलटी केबल और अधिक भार वाले ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साउथ और नॉर्थ बिहार बिजली कंपनियों को लोन के जरिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मोतिहारी, पूर्णिया और छपरा में सिटी एसपी की तैनाती होगी मोतिहारी, पूर्णिया और छपरा में सिटी एसपी की तैनाती होगी। इन शहरों में तीन सिटी एसपी के पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सिटी एसपी के कार्यालय में तैनाती के लिए पुलिसकर्मियों के 3-3 पदों का भी सृजन किया जाएगा। बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

नवादा में नई चीनी मिल खुलेगी जिले के वारिसलीगंज स्थित मकनपुर में नई चीनी मिल और गन्ना से बनने वाले उत्पादों की अन्य इकाइयों की स्थापना एवं संचालन का जिम्मा इंडिया पोटाश लिमिटेड को दिया गया है। सरकार 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

बिहार की तीन हाईवे परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर 90 किलोमीटर लंबे विश्वामित्र पथ (बक्सर-आरा-मनेर), 56 किमी लंबे गंगा अंबिका पथ (बिदुपुर-दिघवारा उत्तरी गंगा पथ) और 73.51 किमी लंबे नारायणी पथ (दरिहारा-डुमरिया घाट गोपालगंज) हाईवे परियोजनाओं के ट्रांजेक्शन एडवाइजर (टीए) की सेवा लेने के लिए 37 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

इसके अलावा, विश्वामित्र पथ का डीपीआर बनाने, जमीन अधिग्रहण, जरूरी कानूनी मंजूरी, पर्यावरणीय मंजूरी आदि कामों के लिए परामर्शी सेवा हेतु 2.60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नारायणी पथ पर इन कामों के लिए 2.10 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।