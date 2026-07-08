पाटलिपुत्र और तिरहुत टाउनशिप का विस्तार, विक्रमशिला पुल के लिए 126 करोड़; बिहार कैबिनेट से 22 एजेंडे मंजूर
बिहार में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट शहरों में से पाटलिपुत्र (पटना) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) टाउनशिप के कोर एरिया में विस्तार किया गया है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत पर 126 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (8 जुलाई) को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके तहत पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र और मुजफ्फरपुर में तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। साथ ही भागलपुर में गंगा नदी पर क्षतिग्रस्त हुए विक्रमशिला पुल की मरम्मत पर 126 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। चार शहरों में रैपिड रेल चलाने के लिए डीपीआर बनाने से लेकर 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 76 नए पदों के सृजन को भी सम्राट कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है।
सरकारी भवनों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट
बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार कैबिनेट ने सरकारी इमारतों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाने के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत RESCO मोड में संबंधित विभागों से सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया जाएगा। यह परियोजना साल 2029 तक चलेगी।
मोतीपुर चीनी मिल फिर से चालू होगी
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बंद चीनी मिल को फिर से चालू करने की कवायद की जा रही है। इस चीनी मिल के लिए 266 एकड़ जमीन मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड से वापस लेने के लिए सरकार 63.39 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।
चार सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
सम्राट कैबिनेट ने पाटलिपुत्र (पटना), तिरहुत (मुजफ्फरपुर), हरिहरनाथ (सोनपुर) और मगध (गयाजी) सैटेलाइट टाउनशिप में टाउन प्लानिंग के लिए जरूरत के अतिरिक्त जरूरत के अनुसार जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावित टाउनशिप में कोर एरिया और उसके बाहर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और अन्य संरचनाओं को विकसित किया जाएगा।
वहीं, राज्य में सभी 12 सैटेलाइट शहरों के विकास में तकनीकी सहायता के लिए अहमदाबाद के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी के सलाहकार फाउंडेशन की सेवा ली जाएगी। पाटलिपुत्र और तिरहुत टाउनशिप के कोर क्षेत्र को पूर्व में निर्धारित सीमा से और विस्तारित किया जाएगा।
पटना से 4 रूट पर दौड़ेगी रैपिड रेल
बिहार में चार रूट पर रैपिड रेल चलाने के लिए आरआरटीएस कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका डीपीआर और अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने के लिए एनसीआरटीसी का चयन किया गया है। राज्य कैबिनेट से इस काम में 31.59 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति दी है। पटना से गयाजी, पटना से बेगूसराय, पटना से आरा और पटना से हाजीपुर, सोनपुर होते हुए मुजफ्फरपुर तक रैपिड रेल चलाई जाएगी।
विक्रमशिला पुल की मरम्मत पर 126 करोड़ रुपये होंगे खर्च
बिहार कैबिनेट ने भागलपुर के गंगा नदी पर निर्मित विक्रमशिला पुल की मरम्मत पर 126 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दी गई है। इसमें बेली ब्रिज निर्माण कार्य के साथ ही नया सस्पेंडेड स्लैब बनाना और सेतु के सभी जगहों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन किया जाएगा। बीते मई में इस पुल का एक हिस्सा गिरकर गंगा नदी में समा गया था, जिसके बाद बेली ब्रिज बनाकर अस्थायी रूप से आवागमन चालू किया गया।
सम्राट कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-
- दलहन उत्पादन बढ़ावा देने के लिए 79.84 करोड़ रुपये की दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन योजना को मंजूरी
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसान रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपये की मंजूरी
- खाद्यान्न और कमर्शियल फसलों को बढ़ावा देने के लिए 44.63 करोड़ रुपये की मंजूरी
- मछली पालकों के लिए बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलेपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी
- कॉम्फेड के लिए 56.88 करोड़ रुपये की डेयरी परियोजना को मंजूरी, जिसमें बल्क मिल्क कूलर और दूध जांच मशीनें लगेंगी
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का 5 सालों तक विस्तार
- 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक कोर्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कुल 76 पदों के सृजन को मंजूरी
- पटना एम्स के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
- मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन का हस्तांतरण होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।