अक्षरा सिंह के छठ आयोजन में पहुंचे सम्राट चौधरी, लालू-नीतीश समेत कई नेताओं को दिया था न्योता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार शाम भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के छठ कार्यक्रम में पहुंचे। पटना के कंकड़बाग ने छठ के तीसरे दिन सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। एक्ट्रेस ने लालू यादव, नीतीश कुमार समेत पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को इस कार्यक्रम का न्योता दिया था।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौदरी रविवार को भोजपुरी एक्ट्रेस एवं सिंगर अक्षरा सिंह के छठ कार्यक्रम में पहुंचे। पटना के कंकड़बाग स्थित रेनबो मैदान में आयोजित इस समारोह में शाम को सीएम ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। सीएम के साथ सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव और कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता भी मौजूद रहे। अक्षरा सिंह छठ महापर्व पटना में ही मनाती हैं और लगातार तीसरे साल व्रत रख रही हैं। एक्ट्रेस ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार एवं लालू यादव समेत बिहार के कई नेताओं को इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया था।
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने रविवार को छठ महापर्व के तीसरे दिन रेनबो मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रितिका राज सिंह, सुगम सिंह और प्रिया मल्लिक समेत अन्य गायकों ने छठ गीत गाकर समा बांध दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अक्षरा सिंह द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर भक्तिमय एवं छठमय वातावरण की सुखद अनुभूति हुई।
तीन सालों से छठ व्रत रख रहीं अक्षरा सिंह
वहीं अक्षरा सिंह ने कहा कि सम्राट ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए उन्होंने सीएम का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद छठ करती हैं और यह तीसरा साल है। छठी मैया की कृपा से वह इस साल इतना भव्य आयोजन करवा पा रही हैं। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि अपने पटना में बिहार की बेटी इस तरह का आयोजन करवा पाती। दुनिया भर में लोग छठ की महिमा को जान रहे हैं, यह पर्व ग्लोबल हो गया है।
छठ घाट पर अक्षरा ने दिया सूर्य को अर्घ्य
इससे पहले शाम के समय अक्षरा सिंह ने पटना के दीघा घाट पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया था। सोमवार सुबह भी वह घाट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत खोलेंगी। अक्षरा सिंह ने पटना स्थित अपने आवास पर मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक तरीके से छठ का प्रसाद भी बनाया था। अक्षरा सिंह छठ पूजा पारंपरिक तरीके से कर रही हैं। उनके आवास पर शनिवार को मोकामा विधायक अनंत सिंह भी पहुंचे थे और खरना का प्रसाद ग्रहण किया था।
अक्षरा सिंह ने सम्राट, नीतीश, लालू सबको दिया न्योता
बता दें कि एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने रविवार को आयोजित कार्यक्रम का न्योता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पक्ष-विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को दिया था। सीएम सम्राट, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री निशांत कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य नेताओं के घर जाकर अक्षरा ने सभी को छठ महापर्व का निमंत्रण दिया था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।