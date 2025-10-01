शांत नहीं बैठे सम्राट, जवाब में प्रशांत से सवाल- कंपनी की औकात 1 लाख, चंदा 2 करोड़ कैसे दिया?

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के विभिन्न आरोप झेल रहे भाजपा के चार नेताओं में दो भले शांत दिख रहे हों, लेकिन सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल ने जवाबी मोर्चा थामा रखा है।

जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के जिन चार नेताओं पर अलग-अलग तरह के आरोप लगाए हैं, उनमें उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद संजय जायसवाल को छोड़ दें तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडेय फिलहाल शांत दिख रहे हैं। प्रशांत के आरोपों के बदले आरोप के साथ सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अब प्रशांत से पूछा है कि जिस कंपनी की औकात ही एक लाख थी, उसने जन सुराज पार्टी को दो करोड़ रुपये का चंदा कैसे दे दिया। डिप्टी सीएम ने प्रशांत किशोर पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, समय पर सब होगा।