शांत नहीं बैठे सम्राट, जवाब में प्रशांत से सवाल- कंपनी की औकात 1 लाख, चंदा 2 करोड़ कैसे दिया?

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के विभिन्न आरोप झेल रहे भाजपा के चार नेताओं में दो भले शांत दिख रहे हों, लेकिन सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल ने जवाबी मोर्चा थामा रखा है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 1 Oct 2025 02:43 PM
जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के जिन चार नेताओं पर अलग-अलग तरह के आरोप लगाए हैं, उनमें उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद संजय जायसवाल को छोड़ दें तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडेय फिलहाल शांत दिख रहे हैं। प्रशांत के आरोपों के बदले आरोप के साथ सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अब प्रशांत से पूछा है कि जिस कंपनी की औकात ही एक लाख थी, उसने जन सुराज पार्टी को दो करोड़ रुपये का चंदा कैसे दे दिया। डिप्टी सीएम ने प्रशांत किशोर पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, समय पर सब होगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रह चुके सम्राट चौधरी ने डिजिटल चैनल ‘सिटी पोस्ट लाइव’ के कार्यक्रम में सोमवार की शाम आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की दलाली करते हैं और कर्नाटक एवं तेलंगाना से पैसा लाकर बिहार में खर्च कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशांत लालू और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और बिहार में महागठबंधन के नए सहयोगी हैं। प्रशांत ने सम्राट के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही उन पर नाबालिग बताकर जेल से छूटने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि तब सम्राट की उम्र चुनावी हलफनामे के मुताबिक 26 साल थी।

सम्राट चौधरी को बर्खास्त करें; प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पीएम मोदी को शिकायत भेजी

सम्राट चौधरी ने जवाबी हमले में प्रशांत से पूछा- “241 करोड़ कहां से लाए। जब मेहनत कर रहे थे, तब पैसा नहीं दिया। ये लालू यादव के घोटाला का बाप है। कहता है नवयुगा कंस्ट्रक्शन ने 14 करोड़ दिया। तुम उसके क्या हो। दलाली कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या रोल। तुम चुनाव लड़ाने वाले खिलाड़ी हो। आप जांच कर लीजिए, पता चलेगा कि सब शेल कंपनी से पैसा आया। जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख का है, वो 2 करोड़ चंदा दे रहा है। सब (जांच) होगा। समय से होता है। राजनीतिक लाभ देने के लिए हमलोग नहीं बैठे हैं। गलत करेगा, तो बच नहीं सकता है। राजनीति में बड़बोला नहीं बनना चाहिए।”

