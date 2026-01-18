Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSamrat Choudhary appointed minister in charge of Patna Vijay Sinha of Muzaffarpur see full list here
सम्राट चौधरी पटना, विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री बने; पूरी लिस्ट यहां देखें

सम्राट चौधरी पटना, विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री बने; पूरी लिस्ट यहां देखें

संक्षेप:

डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है तो विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर के साथ भोजपुर का प्रभारी बनाया गया है। ये मंत्री जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं।

Jan 18, 2026 04:32 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नीतीश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों का नाम फाइनल कर दिया है। डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है तो विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर के साथ भोजपुर का प्रभारी बनाया गया है। अशोक चौधरी पर खास मेहरबानी दिख रही है। उन्हें तीन जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ये मंत्री जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माननीय मंत्री, आवंटित जिला

1 श्री सम्राट चौधरी पटना

2 श्री विजय कुमार सिन्हा 1. मुजफ्फरपुर, 2. भोजपुर

3 श्री विजय कुमार चौधरी 1. पूर्वी चम्पारण

2. नालंदा

4 श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव- 1. वैशाली, 2. सारण

5 श्री श्रवण कुमार- 1. समस्तीपुर, 2. पूर्णियां

6 श्री मंगल पाण्डे- 1. दरभंगा, 2. पश्चिमी चम्पारण

7 डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल- 1. भागलपुर, 2. गयाजी

8 श्री अशोक चौधरी- 1. सीतामढी, 2. शिवहर, 3. जहानाबाद

9 श्रीमती लेशी सिंह- 1. मधुबनी, 2. मधेपुरा

10 श्री मदन सहनी- 1. सुपौल, 2. खगड़िया

11 श्री राम कृपाल यादव- कैमूर

12 श्री संतोष कुमार सुमन- औरंगाबाद

13 श्री सुनील कुमार- 1 रोहतास, 2. लखीसराय

14 श्री मो० जमा खान- 1. किशनगंज, 2. शेखपुरा

15 श्री संजय सिंह 'टाईगर- बांका

16 श्री अरूण शंकर प्रसाद- बेगूसराय

17 श्री सुरेन्द्र मेहता- कटिहार

18 श्री नारायण प्रसाद- गोपालगंज

19 श्रीमती रमा निषाद- बक्सर

20 श्री लखेन्द्र कुमार रौशन- अररिया

21 सुश्री श्रेयसी सिंह- नवादा

22 डॉ० प्रमोद कुमार- 1. सहरसा, 2. सिवान

23 श्री संजय कुमार- मुंगेर

24 श्री संजय कुमार सिंह- जमुई

25 श्री दीपक प्रकाश- अरवल

सरकार चलाने और जनहित की योजनाओं के सुलभ संचालन के लिए सभी जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए जाते है। प्रभारी मंत्री जिले के अधिकारियों के साथ समय समय पर बैठक करके आवश्यक निर्देश देते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।